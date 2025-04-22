https://ria.ru/20250422/putin-2012815138.html
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
Президент России Владимир Путин подтвердил, что президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:31:00+03:00
2025-04-22T18:31:00+03:00
2025-04-22T18:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
сербия
владимир путин
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на встрече.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сербия, владимир путин, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
Путин подтвердил, что президента Сербии Вучича ждут в РФ на празднование 9 Мая