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Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:31 22.04.2025 (обновлено: 18:36 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012815138.html
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы
Президент России Владимир Путин подтвердил, что президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:31:00+03:00
2025-04-22T18:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
сербия
владимир путин
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html
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москва, сербия, владимир путин, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Путин подтвердил, что Вучича ждут в Москве на День Победы

Путин подтвердил, что президента Сербии Вучича ждут в РФ на празднование 9 Мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.
Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
«
"Ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией
Вчера, 18:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСербияВладимир ПутинАлександр Вучич80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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