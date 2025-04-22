https://ria.ru/20250422/putin-2012803720.html
Путин встретился с патриархом Сербским
Путин встретился с патриархом Сербским - РИА Новости, 22.04.2025
Путин встретился с патриархом Сербским
Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:48:00+03:00
2025-04-22T17:48:00+03:00
2025-04-22T18:46:00+03:00
россия
владимир путин
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религия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сербская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Сербская православная церковь, Религия
Путин встретился с патриархом Сербским
Путин провел встречу с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием