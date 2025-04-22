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Путин встретился с патриархом Сербским - РИА Новости, 22.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:48 22.04.2025 (обновлено: 18:46 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012803720.html
Путин встретился с патриархом Сербским
Путин встретился с патриархом Сербским - РИА Новости, 22.04.2025
Путин встретился с патриархом Сербским
Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:48:00+03:00
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россия
владимир путин
сербская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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россия, владимир путин, сербская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Сербская православная церковь, Религия
Путин встретился с патриархом Сербским

Путин провел встречу с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле. 22 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле. 22 апреля 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
19 апреля, 10:03
 
РелигияРоссияВладимир ПутинСербская православная церковь
 
 
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