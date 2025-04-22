https://ria.ru/20250422/putin-2012803720.html

Путин встретился с патриархом Сербским

Путин встретился с патриархом Сербским - РИА Новости, 22.04.2025

Путин встретился с патриархом Сербским

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:48:00+03:00

2025-04-22T17:48:00+03:00

2025-04-22T18:46:00+03:00

россия

владимир путин

сербская православная церковь

религия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел во вторник встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сербская православная церковь