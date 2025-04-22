https://ria.ru/20250422/putin-2012801632.html
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну - РИА Новости, 22.04.2025
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В.В.Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента Российской Федерации В.В.Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250422/rossija-2012778690.html
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в мире, россия, оман, владимир путин
В мире, Россия, Оман, Владимир Путин
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
Путин принял приглашение султана Омана посетить страну и выразил благодарность