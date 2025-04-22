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Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну - РИА Новости, 22.04.2025
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17:44 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/putin-2012801632.html
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну - РИА Новости, 22.04.2025
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:44:00+03:00
2025-04-22T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В.В.Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента Российской Федерации В.В.Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, оман, владимир путин
В мире, Россия, Оман, Владимир Путин
Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну

Путин принял приглашение султана Омана посетить страну и выразил благодарность

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида посетить страну.
Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля.
«
"Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В.В.Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента Российской Федерации В.В.Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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