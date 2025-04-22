https://ria.ru/20250422/putin-2012795860.html

Путин направил приветствие участникам международного антифашистского форума

Путин направил приветствие участникам международного антифашистского форума - РИА Новости, 22.04.2025

Путин направил приветствие участникам международного антифашистского форума

Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников Международного антифашистского форума, заявил, что важно объединять усилия, чтобы не допустить... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:23:00+03:00

2025-04-22T17:23:00+03:00

2025-04-22T17:41:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников Международного антифашистского форума, заявил, что важно объединять усилия, чтобы не допустить распространения на планете нацизма."Приветствую вас на открытии Международного антифашистского форума, посвящённого 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организованный по инициативе Коммунистической партии Российской Федерации, других общественно-политических сил страны, форум собрал в Москве участников из многих государств: известных политиков, представителей профсоюзных, ветеранских, женских, молодёжных движений... Подчеркну, сегодня важно объединять наши усилия, чтобы не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, русофобии, антисемитизма, других агрессивных идеологий, основанных на разжигании ненависти, нетерпимости, пропаганде национальной исключительности", - говорится в приветствии российского президента, опубликованном на сайте Кремля.По словам главы государства, в этом общий долг перед нынешним и будущими поколениями.Путин отметил, что все парламентские партии России, ответственные общественно-политические объединения занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, стремятся налаживать добрые отношения с зарубежными партнёрами, со всеми, кому дороги идеалы мира и справедливости. Они вместе воплощают в жизнь инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о самой кровопролитной войне XX столетия, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, сокрушивших нацизм, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин