https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html

Путин и султан Омана приняли совместное заявление

Путин и султан Омана приняли совместное заявление - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана приняли совместное заявление

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:23:00+03:00

2025-04-22T16:23:00+03:00

2025-04-22T16:31:00+03:00

оман

москва

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владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости."По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле.Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.

https://ria.ru/20250422/rossija-2012778690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оман, москва, в мире, владимир путин