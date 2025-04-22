Путин и султан Омана приняли совместное заявление
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле.
Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.