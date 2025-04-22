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Путин и султан Омана приняли совместное заявление - РИА Новости, 22.04.2025
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16:23 22.04.2025 (обновлено: 16:31 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012774972.html
Путин и султан Омана приняли совместное заявление
Путин и султан Омана приняли совместное заявление - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана приняли совместное заявление
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:23:00+03:00
2025-04-22T16:31:00+03:00
оман
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости."По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле.Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
https://ria.ru/20250422/rossija-2012778690.html
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Оман, Москва, В мире, Владимир Путин
Путин и султан Омана приняли совместное заявление

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"По итогам российско-оманских переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарика Аль Саид приняли совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана в РФ", - объявили в ходе церемонии обмена документами в Кремле.
Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президента РФ Владимира Путина с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом во вторник. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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