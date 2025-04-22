Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве
Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основные положения:
- Путин принял приглашение султана Омана посетить страну;
- переговоры прошли в духе дружбы;
- они подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень;
- Москва и Маскат отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами;
- главы государств отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий;
- страны отметили необходимость достижения справедливого урегулирования палестинского вопроса с учетом интересов народа Палестины;
- Путин и султан Омана подтвердили поддержку усилий по достижению незамедлительного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа;
- лидеры высказались за запуск процессов возвращения временно перемещенных лиц в секторе Газа.
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"В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана".
Российско-оманские переговоры завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах. По завершении переговоров состоится обмен документами.
Россия и Оман подписали:
- протокол о комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
- соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран;
- меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства;
- меморандум о взаимопонимании в области транспорта.
Заявления российского лидера в начале встречи:
- Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства;
- рассчитываем, что в области энергетики могут быть сделаны дополнительные шаги;
- российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом;
- в этом году есть планы провести саммит между Россией и арабскими странами.
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Заявления султана Омана:
- отношения Маската и Москвы крепкие и прочные, стремимся к их привилегированному характеру;
- представителям российского бизнеса следует открывать представительства в Омане;
- Маскат заинтересован в развитии экономических связей с Москвой.
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник.