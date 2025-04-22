https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:38:00+03:00

2025-04-22T17:38:00+03:00

2025-04-22T18:31:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основные положения:"В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана".Российско-оманские переговоры завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах. По завершении переговоров состоится обмен документами.Россия и Оман подписали:Заявления российского лидера в начале встречи:Заявления султана Омана:Султан Омана прилетел в Москву в понедельник.

https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html

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Путин принимает в Кремле султана Омана Путин принимает в Кремле султана Омана 2025-04-22T17:38 true PT0M39S

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оман, москва, владимир путин, опек