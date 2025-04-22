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Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 22.04.2025
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17:38 22.04.2025 (обновлено: 18:31 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012764772.html
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров
Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2025
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оман
москва
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основные положения:&quot;В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана&quot;.Российско-оманские переговоры завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах. По завершении переговоров состоится обмен документами.Россия и Оман подписали:Заявления российского лидера в начале встречи:Заявления султана Омана:Султан Омана прилетел в Москву в понедельник.
https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html
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Путин принимает в Кремле султана Омана
Путин принимает в Кремле султана Омана
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оман, москва, владимир путин, опек
Оман, Москва, Владимир Путин, ОПЕК

Путин и султан Омана приняли совместное заявление по итогам переговоров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве
Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Основные положения:
  • Путин принял приглашение султана Омана посетить страну;
  • переговоры прошли в духе дружбы;
  • они подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень;
  • Москва и Маскат отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами;
  • главы государств отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа и со всех оккупированных палестинских территорий;
  • страны отметили необходимость достижения справедливого урегулирования палестинского вопроса с учетом интересов народа Палестины;
  • Путин и султан Омана подтвердили поддержку усилий по достижению незамедлительного и устойчивого прекращения огня в секторе Газа;
  • лидеры высказались за запуск процессов возвращения временно перемещенных лиц в секторе Газа.
«

"В Кремле лидеры двух стран провели официальные переговоры в духе дружбы и приверженности дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, отвечающего взаимным интересам России и Омана".

Российско-оманские переговоры завершились в Кремле, они прошли в узком и расширенном составах. По завершении переговоров состоится обмен документами.

Россия и Оман подписали:

  • протокол о комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;
  • соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран;
  • меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства;
  • меморандум о взаимопонимании в области транспорта.

Заявления российского лидера в начале встречи:

  • Москва и Маскат прорабатывают взаимодействие в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства;
  • рассчитываем, что в области энергетики могут быть сделаны дополнительные шаги;
  • российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом;
  • в этом году есть планы провести саммит между Россией и арабскими странами.
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Заявления султана Омана:

  • отношения Маската и Москвы крепкие и прочные, стремимся к их привилегированному характеру;
  • представителям российского бизнеса следует открывать представительства в Омане;
  • Маскат заинтересован в развитии экономических связей с Москвой.
Султан Омана прилетел в Москву в понедельник.
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