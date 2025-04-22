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Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию - РИА Новости, 22.04.2025
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14:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/putin-2012735571.html
Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию
Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию - РИА Новости, 22.04.2025
Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:32:00+03:00
2025-04-22T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. "Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров. Путин также отметил, что султан Омана хорошо известен в России и неоднократно бывал в стране. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
https://ria.ru/20250422/oman-2012730761.html
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россия, оман, москва, владимир путин
Россия, Оман, Москва, Владимир Путин
Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию

Путин поблагодарил султана Омана за то, что принял приглашение посетить Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию.
«
"Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров.
Путин также отметил, что султан Омана хорошо известен в России и неоднократно бывал в стране.
Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.
Путин принимает в Кремле султана Омана - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин проводит переговоры с султаном Омана
Вчера, 14:17
 
РоссияОманМоскваВладимир Путин
 
 
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