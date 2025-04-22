https://ria.ru/20250422/putin-2012735571.html

Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию

Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию - РИА Новости, 22.04.2025

Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:32:00+03:00

2025-04-22T14:32:00+03:00

2025-04-22T14:32:00+03:00

россия

оман

москва

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. "Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров. Путин также отметил, что султан Омана хорошо известен в России и неоднократно бывал в стране. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

https://ria.ru/20250422/oman-2012730761.html

россия

оман

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оман, москва, владимир путин