https://ria.ru/20250422/putin-2012722628.html
Путин и султан Омана обсудят взаимодействие на мировой арене
Путин и султан Омана обсудят взаимодействие на мировой арене - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсудят взаимодействие на мировой арене
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве укрепление взаимодействия на мировой арене, в том числе РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:53:00+03:00
2025-04-22T13:53:00+03:00
2025-04-22T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обсудят на переговорах в Москве укрепление взаимодействия на мировой арене, в том числе в рамках ООН, говорится в материалах к визиту султана Омана в РФ. Накануне султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом, во вторник состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "На повестке дня переговоров - укрепление взаимодействия на мировой арене, в том числе в рамках ООН и на других международных площадках", - говорится в материалах к визиту.Также отмечается, что лидеры обсудят вопросы сотрудничества с прицелом на увеличение объемов торговли и реализацию различных проектов."На предстоящих переговорах главы государств планируют обсудить весь комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике", - сообщается в материалах.
https://ria.ru/20250421/putin-2012556019.html
https://ria.ru/20250421/oman-2012536014.html
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РИА Новости
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россия, оман, москва, владимир путин, оон, в мире
Россия, Оман, Москва, Владимир Путин, ООН, В мире
Путин и султан Омана обсудят взаимодействие на мировой арене
Путин и султан Омана обсудят в Москве укрепление взаимодействия на мировой арене