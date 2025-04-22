https://ria.ru/20250422/putin-2012707120.html

Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана

Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025

Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана

Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:34:00+03:00

2025-04-22T12:34:00+03:00

2025-04-22T12:35:00+03:00

цены на нефть

оман

москва

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012559257_0:12:1624:925_1920x0_80_0_0_2acc6bdf6f985ce87d5d93eca3b2e1a2.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня большой день российско-оманских отношений, который найдет свое отражение в рабочем графике Путина. С государственным визитом (в Москве - ред.) - султан Омана Хайсам (бен Тарик - ред.) Аль Саид.... Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе. Затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда, и будет церемония обмена подписанными документами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250422/putin-2012704714.html

оман

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, оман, москва, владимир путин, дмитрий песков, в мире