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Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025
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12:34 22.04.2025 (обновлено: 12:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012707120.html
Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана
Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана - РИА Новости, 22.04.2025
Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня большой день российско-оманских отношений, который найдет свое отражение в рабочем графике Путина. С государственным визитом (в Москве - ред.) - султан Омана Хайсам (бен Тарик - ред.) Аль Саид.... Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе. Затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда, и будет церемония обмена подписанными документами", - сказал Песков.
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Цены на нефть, Оман, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана

Песков: Путин проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Аль Саидом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСултан Омана Хайсам бен Тарик Аль
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня большой день российско-оманских отношений, который найдет свое отражение в рабочем графике Путина. С государственным визитом (в Москве - ред.) - султан Омана Хайсам (бен Тарик - ред.) Аль Саид.... Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе. Затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда, и будет церемония обмена подписанными документами", - сказал Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
12:24
 
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