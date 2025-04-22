https://ria.ru/20250422/putin-2012704714.html

Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков

Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков

Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:24:00+03:00

2025-04-22T12:24:00+03:00

2025-04-22T12:28:00+03:00

украина

дмитрий песков

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827228_0:0:1326:746_1920x0_80_0_0_808257332fb3ee173821631678ceed5e.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной."Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - сказал Песков журналистам на вопрос, с кем на Украине возможен такой диалог в условиях запрета на переговоры с Россией киевским режимом.

https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, дмитрий песков, россия, в мире