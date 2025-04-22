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Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
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12:24 22.04.2025 (обновлено: 12:28 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012704714.html
Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:24:00+03:00
2025-04-22T12:28:00+03:00
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной."Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - сказал Песков журналистам на вопрос, с кем на Украине возможен такой диалог в условиях запрета на переговоры с Россией киевским режимом.
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украина, дмитрий песков, россия, в мире
Украина, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Путин вновь выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков

Песков: Путин выразил готовность к переговорам, говоря о прекращении ударов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - сказал Песков журналистам на вопрос, с кем на Украине возможен такой диалог в условиях запрета на переговоры с Россией киевским режимом.
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УкраинаДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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