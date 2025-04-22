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Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков

Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:22:00+03:00

2025-04-22T12:22:00+03:00

2025-04-22T12:22:00+03:00

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ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

дмитрий песков

умер папа римский франциск

религия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. "Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице в земле без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения должна ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").

https://ria.ru/20250421/prorochestvo-2012554116.html

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россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, дмитрий песков, умер папа римский франциск