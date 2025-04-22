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Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
12:22 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/putin-2012704057.html
Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков
Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:22:00+03:00
2025-04-22T12:22:00+03:00
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
дмитрий песков
умер папа римский франциск
религия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. "Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице в земле без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения должна ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
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россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, дмитрий песков, умер папа римский франциск
Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Умер папа римский Франциск, Религия
Путин не планирует приезжать на похороны папы римского, сообщил Песков

Песков: Путин не планирует приезжать на похороны папы римского Франциска

© AP Photo / Aaron FavilaФотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Фотография скончавшегося папы Римского Франциска в соборе
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу.
"Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице в земле без особых украшений. Согласно его последней воле, местом погребения должна ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
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РелигияРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинДмитрий ПесковУмер папа римский Франциск
 
 
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