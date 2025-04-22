https://ria.ru/20250422/professionalitet-2012820553.html

Пять центров Профессионалитета откроются в Челябинской области в 2026 году

Пять центров Профессионалитета откроются в Челябинской области в 2026 году - РИА Новости, 22.04.2025

Пять центров Профессионалитета откроются в Челябинской области в 2026 году

Пять кластеров проекта "Профессионалитет", в числе которых колледжи и техникумы Златоуста, Миасса, Магнитогорска, откроются в 2026 году в Челябинской области,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:52:00+03:00

2025-04-22T18:52:00+03:00

2025-04-22T19:55:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Пять кластеров проекта "Профессионалитет", в числе которых колледжи и техникумы Златоуста, Миасса, Магнитогорска, откроются в 2026 году в Челябинской области, эти образовательные учреждения получат денежные средства на закупку современного высокотехнологичного оборудования, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. "Мы последовательно развиваем проект "Профессионалитет", что позволяет обеспечивать тесную связь образования и реального сектора экономики. Открытие пяти новых кластеров в 2026 году – это еще один важный шаг к подготовке высококвалифицированных специалистов для ведущих отраслей региона. Современное оборудование и обновленная инфраструктура помогут нашим колледжам и техникумам подготовить специалистов, которые будут востребованы и успешны в своей профессии", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Текслера. По данным пресс-службы, новыми участниками проекта стали Каслинский промышленно-гуманитарный техникум, филиал в Карабаше (отрасль "Металлургия"), Златоустовский индустриальный колледж имени Аносова" (отрасль "Машиностроение"), Миасский геологоразведочный колледж (Горнодобывающая отрасль"), Магнитогорский технологический колледж имени Омельченко ("Туризм и сфера услуг"), а также Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера" ("Легкая промышленность"). Предварительный размер средств федерального бюджета, выделенных в 2026 году на организацию новых кластеров в регионе, составит 470 миллионов рублей, регионального – более 370 миллионов рублей, также предусмотрено финансовое участие работодателей-партнеров. На эти средства колледжи и техникумы планируется оснастить современным высокотехнологичным оборудованием, обновить лаборатории и мастерские, добавляется в сообщении. По словам министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке, система среднего профессионального образования на Южном Урале традиционно была очень сильной, а сейчас она переживает период качественного обновления. "С учетом реализации федеральных проектов, включая "Профессионалитет", и всего внимания, которое оказывается системе подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования, у нас растет число девятиклассников, которые выбирают колледжи и техникумы после окончания основного общего образования. В Челябинской области - порядка 70% таких ребят в этом году. Это говорит о том, что СПО является очень конкурентоспособной системой: качественное образование и владение профессией или специальностью подкрепляются возможностью быстрого трудоустройства на конкретное предприятие, построения дальнейшей карьеры с учетом того, как динамично у нас развиваются все промышленные компании", - приводит пресс-служба минобразования региона слова Литке. Литке добавил, что Челябинская область с самого начала старта проекта "Профессионалитет" активно в нем участвует. "Расширяется география и выбор направлений, по которым создаются образовательно-производственные центры, появляются новые партнеры. В дополнение к традиционным для региона промышленным отраслям в 2026 году в Челябинской области появятся кластеры по направлениям "Легкая промышленность", "Туризм и сфера услуг" – все это в совокупности позволит расширить возможности выбора индивидуальной профессиональной траектории для подрастающего поколения. Благодаря "Профессионалитету" наша молодежь может реализовать свой потенциал и способности на Южном Урале именно в тех направлениях, которые ей сегодня интересны", - отметил министр. Директор "Златоустовского индустриального колледжа имени Аносова" Виктор Сидоров рассказал, что это важный проект для экономики региона как для региона металлургии и машиностроения, а златоустовский колледж готовит с 1907 года специалистов этого направления. "Профессионалитет" позволит нам дооснастить наши мастерские современным, высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует применяемым сегодня технологиям предприятий машиностроительного комплекса. Среди партнеров у нас "УралАЗ" и "Феррум", выпускающий системы кондиционирования… Ранее процесс отправки ребят на практику был не самым простым, теперь, в партнёрстве с предприятием мы сможем в более оптимальные сроки готовить специалистов для предприятий, которые поддержали проект. Практика у студентов начинается со второго курса", - сказал он РИА Новости.Также он пояснил, что "Профессионалитет" позволяет направлять преподавателей на стажировку на современное производство, чтобы они могли передавать актуальные знания. Кроме того, Сидоров отметил, что одной из задач "Профессионалитета" является повышение престижа рабочих профессий. "Когда к нам приходят дети, школьники в современные мастерские – это повышает привлекательность в получении профессии. Не просто за партами учатся студенты, а на современном рабочем месте проходит обучение", - сказал он. В Челябинской области, по данным правительства региона, более 40 колледжей и техникумов участвуют в проекте "Профессионалитет". Направления проекта охватывают практически все основные отрасли экономики региона: металлургия, машиностроение, строительная отрасль, атомная промышленность, робототехника, радиоэлектронная промышленность, топливно-энергетический комплекс, горнодобывающая отрасль, клиническая и профилактическая медицина. С 2025 года "Профессионалитет" стал частью национального проекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250417/chemk-2011764155.html

https://ria.ru/20250416/teksler-2011602137.html

https://ria.ru/20250321/gubernator-2006427359.html

челябинская область

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челябинская область, алексей текслер