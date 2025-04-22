https://ria.ru/20250422/professii-2012639465.html

Россиянам назвали самые перспективные рабочие профессии

Россиянам назвали самые перспективные рабочие профессии - РИА Новости, 22.04.2025

Россиянам назвали самые перспективные рабочие профессии

Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика самыми перспективными рабочими... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:29:00+03:00

2025-04-22T04:29:00+03:00

2025-04-22T05:02:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода, говорится в исследовании сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" и мультисервисного логистического оператора ПЭК, его результаты есть у РИА Новости. "Около половины опрошенных (45%) убеждены, что наличие высшего образования не обязательно для хорошего заработка в будущем. Самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода респонденты назвали профессию сварщика (58%), мастера по ремонту квартир (46%), автомеханика (44%), водителя грузового транспорта (37%) и фрезеровщика (37%)", — сказано в исследовании, проведенном среди 2 тысяч россиян старше 25 лет. Почти все респонденты — 96% — сами потенциально готовы обучиться рабочей профессии: большинство из них видят в этом альтернативный источник дохода. Также россияне хотят освоить рабочие специальности для души, для саморазвития, чтобы работать на себя или подстраховаться в случае, если не найдут работу. А 80% опрошенных не против, если такую специальность получил бы их ребенок. При этом остальные 20% настаивали бы на интеллектуальном труде. Более 80% россиян уверены, что сейчас представители рабочих специальностей могут получать достойное вознаграждение за свой труд. При этом каждый второй респондент считает нечестным ситуацию, когда доход обладателей рабочей профессии превышает уровень зарплат представителей интеллектуальных специальностей, особенно социально значимых с высшим образованием или ученой степенью. Как отмечают грузовладельцы и представители транспортно-логистических компаний, опрошенные ПЭК, сейчас растет потребность бизнеса в кладовщиках, грузчиках, водителях погрузчиков, механиках, слесарях и плотниках, а также сварщиках и фрезировщиках. "Больше всего при выборе рабочих специальностей жителей России мотивирует финансовая стабильность, высокий спрос на рынке труда и доступность обучения. Социальные гарантии также играют важную роль", — прокомментировала директор по персоналу сервиса "Грузовичкоф" Марина Дудник.

https://ria.ru/20250414/rabota-2011065658.html

https://ria.ru/20250412/zarplaty-2010834967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия