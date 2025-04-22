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В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов - РИА Новости, 22.04.2025
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06:34 22.04.2025 (обновлено: 09:51 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/primore-2012646396.html
В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов
В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов - РИА Новости, 22.04.2025
В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов
Спасатели локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар на складах стройматериалов в Приморье, одно задание обрушилось, сообщает краевое ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:34:00+03:00
2025-04-22T09:51:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар на складах стройматериалов в Приморье, одно задание обрушилось, сообщает краевое ГУ МЧС РФ. Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. Позже МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров, на месте работают 16 сотрудников и семь единиц техники. Краевой главк МЧС добавлял, что тушение проводится по повышенному второму рангу. По данным региональной прокуратуры, погибших и пострадавших на пожаре нет. "Пожар локализован. Произошло обрушение конструкций одного склада. Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов

МЧС: в Приморье локализовали пожар на складах стройматериалов, обрушилось здание

© МЧС Приморского края/TelegramТушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© МЧС Приморского края/Telegram
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар на складах стройматериалов в Приморье, одно задание обрушилось, сообщает краевое ГУ МЧС РФ.
Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что пожарные тушат в поселке Соловей-Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров. Позже МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров, на месте работают 16 сотрудников и семь единиц техники. Краевой главк МЧС добавлял, что тушение проводится по повышенному второму рангу. По данным региональной прокуратуры, погибших и пострадавших на пожаре нет.
"Пожар локализован. Произошло обрушение конструкций одного склада. Перехода огня на жилые дома и административное здание не допущено", - говорится в сообщении.
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