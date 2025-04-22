https://ria.ru/20250422/preobrazhenka-2012641070.html

Минобороны рассказало об освобождении Преображенки

Минобороны рассказало об освобождении Преображенки - РИА Новости, 22.04.2025

Минобороны рассказало об освобождении Преображенки

Во время освобождения Преображенки бойцы группировки "Центр" практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:09:00+03:00

2025-04-22T05:09:00+03:00

2025-04-22T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Во время освобождения Преображенки бойцы группировки "Центр" практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов, рассказали в Минобороны. "Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров", — говорится в сообщении. Главной сложностью для штурмовиков стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий. Из-за этого им приходилось заходить в село малыми группами по три-четыре человека, пользуясь антидроновыми одеялами и плохой погодой. Штурмовики скопили силы на подступах к селу, перешли в наступление и постепенно зачистили дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, они эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, в том числе ударным FPV-дронам и тяжелым гексакоптерам "Баба-Яга".Об освобождении Преображенки в ДНР Минобороны отчиталось 17 апреля.

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html

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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)