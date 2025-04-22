https://ria.ru/20250422/preobrazhenka-2012641070.html
Минобороны рассказало об освобождении Преображенки
Минобороны рассказало об освобождении Преображенки - РИА Новости, 22.04.2025
Минобороны рассказало об освобождении Преображенки
Во время освобождения Преображенки бойцы группировки "Центр" практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:09:00+03:00
2025-04-22T05:09:00+03:00
2025-04-22T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Во время освобождения Преображенки бойцы группировки "Центр" практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов, рассказали в Минобороны. "Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров", — говорится в сообщении. Главной сложностью для штурмовиков стало преодоление больших участков открытой местности с практически полным отсутствием каких-либо укрытий. Из-за этого им приходилось заходить в село малыми группами по три-четыре человека, пользуясь антидроновыми одеялами и плохой погодой. Штурмовики скопили силы на подступах к селу, перешли в наступление и постепенно зачистили дом за домом. Помимо уничтожения живой силы и бронетехники, они эффективно противодействовали вражеским беспилотникам, в том числе ударным FPV-дронам и тяжелым гексакоптерам "Баба-Яга".Об освобождении Преображенки в ДНР Минобороны отчиталось 17 апреля.
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об освобождении Преображенки
Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки