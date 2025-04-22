https://ria.ru/20250422/predprijatija-2012798075.html

Около 70 процентов предприятий ТЭК будут применять ИИ к 2027 году

Около 70 процентов предприятий ТЭК будут применять ИИ к 2027 году - РИА Новости, 22.04.2025

Около 70 процентов предприятий ТЭК будут применять ИИ к 2027 году

Около 70% предприятий российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к 2027 году будут применять технологии искусственного интеллекта в различных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:34:00+03:00

2025-04-22T17:34:00+03:00

2025-04-22T17:34:00+03:00

экономика

технологии

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 70% предприятий российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к 2027 году будут применять технологии искусственного интеллекта в различных процессах, сообщили в Минэнерго РФ. "Согласно прогнозам, к 2027 году около 70% предприятий ТЭК будут применять технологии ИИ в различных процессах", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что к концу 2024 года 58% российских компаний уже внедрили технологии ИИ, что вдвое больше, чем в 2022 году. Для поддержки инновационных проектов в стране работают индустриальные центры компетенций в электроэнергетике и нефтегазовом секторе. "Сегодня мы видим, что накопленный опыт в сфере цифровой трансформации и импортозамещения становится нашим конкурентным преимуществом. Наша задача — не просто реагировать на вызовы, а формировать повестку технологического развития, создавая условия для опережающего роста нового технологического уклада", - заявил заместитель министра Эдуард Шереметцев. В январе вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика" сообщил, что ТЭК занимает третье место среди отраслей российской экономики по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта. В мае прошлого года при Минэнерго России был сформирован новый научно-технический совет (НТС) по вопросам научно-технологического развития топливно-энергетического комплекса, задача которого - создание и внедрение критически важных технологий для наукоемких областей ТЭК, следует из статьи.

https://ria.ru/20250422/bilayn-2012593586.html

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экономика, технологии, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)