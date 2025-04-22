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Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четверо
Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четверо - РИА Новости, 22.04.2025
Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четверо
Четыре человека пострадали в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:05:00+03:00
2025-04-22T21:05:00+03:00
2025-04-22T21:55:00+03:00
происшествия
владимирская область
киржачский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ТУЛА, 22 апр — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале. "К счастью, из-за инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение", — говорится в материале.Как ранее заявили в Минобороны, на территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов. Для ликвидации привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. Причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.В районе происшествия действует режим ЧС.Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.
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происшествия, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четверо
Авдеев: при детонации боеприпасов в Киржачском районе пострадали 4 человека