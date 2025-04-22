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В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет - РИА Новости, 22.04.2025
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14:50 22.04.2025 (обновлено: 15:36 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012740953.html
В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет
В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет - РИА Новости, 22.04.2025
В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии выясняют причины возгорания следовавшего из Севастополя в Махачкалу автобуса на автодороге в Урванском районе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:50:00+03:00
2025-04-22T15:36:00+03:00
происшествия
урванский район
севастополь
махачкала
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии выясняют причины возгорания следовавшего из Севастополя в Махачкалу автобуса на автодороге в Урванском районе республики, в результате пожара никто не пострадал, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 22 апреля около 11.20 мск на автодороге "Кавказ" в Урванском районе произошло самовозгорание рейсового автобуса "Setra", следовавшего по маршруту "Севастополь-Махачкала", в салоне которого находились 15 человек: 2 водителя и 13 пассажиров", - говорится в сообщении. По информации МВД, пожар потушен, в результате никто не пострадал, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Сотрудники отдела МВД России по Урванскому району выясняют причины и обстоятельства произошедшего. "При помощи сотрудников Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии и неравнодушных водителей попутного транспорта, следовавшего в Республику Дагестан, пассажиры сгоревшего автобуса продолжили свой путь", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007912729.html
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урванский район
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происшествия, урванский район, севастополь, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Урванский район, Севастополь, Махачкала, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет

В Кабардино-Балкарии загорелся автобус, следовавший в Махачкалу из Севастополя

© Фото : МВД по КБР/TelegramТушение возгорания автобуса на автодороге в Урванском районе в Кабардино-Балкарии
Тушение возгорания автобуса на автодороге в Урванском районе в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : МВД по КБР/Telegram
Тушение возгорания автобуса на автодороге в Урванском районе в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии выясняют причины возгорания следовавшего из Севастополя в Махачкалу автобуса на автодороге в Урванском районе республики, в результате пожара никто не пострадал, сообщило региональное МВД.
«
"По предварительным данным, 22 апреля около 11.20 мск на автодороге "Кавказ" в Урванском районе произошло самовозгорание рейсового автобуса "Setra", следовавшего по маршруту "Севастополь-Махачкала", в салоне которого находились 15 человек: 2 водителя и 13 пассажиров", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, пожар потушен, в результате никто не пострадал, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Сотрудники отдела МВД России по Урванскому району выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
«
"При помощи сотрудников Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии и неравнодушных водителей попутного транспорта, следовавшего в Республику Дагестан, пассажиры сгоревшего автобуса продолжили свой путь", - добавили в министерстве.
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ПроисшествияУрванский районСевастопольМахачкалаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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