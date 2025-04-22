https://ria.ru/20250422/pozhar-2012740953.html

В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет

В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет - РИА Новости, 22.04.2025

В Кабардино-Балкарии загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет

Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии выясняют причины возгорания следовавшего из Севастополя в Махачкалу автобуса на автодороге в Урванском районе... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:50:00+03:00

2025-04-22T14:50:00+03:00

2025-04-22T15:36:00+03:00

происшествия

урванский район

севастополь

махачкала

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии выясняют причины возгорания следовавшего из Севастополя в Махачкалу автобуса на автодороге в Урванском районе республики, в результате пожара никто не пострадал, сообщило региональное МВД. "По предварительным данным, 22 апреля около 11.20 мск на автодороге "Кавказ" в Урванском районе произошло самовозгорание рейсового автобуса "Setra", следовавшего по маршруту "Севастополь-Махачкала", в салоне которого находились 15 человек: 2 водителя и 13 пассажиров", - говорится в сообщении. По информации МВД, пожар потушен, в результате никто не пострадал, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Сотрудники отдела МВД России по Урванскому району выясняют причины и обстоятельства произошедшего. "При помощи сотрудников Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии и неравнодушных водителей попутного транспорта, следовавшего в Республику Дагестан, пассажиры сгоревшего автобуса продолжили свой путь", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007912729.html

https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html

урванский район

севастополь

махачкала

россия

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происшествия, урванский район, севастополь, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия