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В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных - РИА Новости, 22.04.2025
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10:12 22.04.2025 (обновлено: 10:20 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012671468.html
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных - РИА Новости, 22.04.2025
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных
Дополнительная группировка спасателей направлена по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для защиты населенных пунктов Забайкалья от природных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:12:00+03:00
2025-04-22T10:20:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей направлена по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для защиты населенных пунктов Забайкалья от природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова из Хабаровска направлены дополнительные силы пожарно-спасательного отряда", - говорится в сообщении.Отмечается, что в составе аэромобильной группировки 50 пожарных и три единицы техники. Группировка будет работать в Тунгокоченском районе, где складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами."Кроме того, сегодня в регион прибыла и сразу приступила к работам аэромобильная группировка Амурского спасательного центра в составе 50 человек и семи единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование, шанцевый инструмент для проведения работ по тушению пожаров и мониторинга пожароопасной обстановки", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных

В Забайкалье направили дополнительную группу спасателей для борьбы с пожарами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТушение пала сухой травы
Тушение пала сухой травы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тушение пала сухой травы . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей направлена по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для защиты населенных пунктов Забайкалья от природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова из Хабаровска направлены дополнительные силы пожарно-спасательного отряда", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Отмечается, что в составе аэромобильной группировки 50 пожарных и три единицы техники. Группировка будет работать в Тунгокоченском районе, где складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами.
"Кроме того, сегодня в регион прибыла и сразу приступила к работам аэромобильная группировка Амурского спасательного центра в составе 50 человек и семи единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование, шанцевый инструмент для проведения работ по тушению пожаров и мониторинга пожароопасной обстановки", - резюмирует МЧС РФ.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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