https://ria.ru/20250422/pozhar-2012671468.html
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных - РИА Новости, 22.04.2025
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных
Дополнительная группировка спасателей направлена по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для защиты населенных пунктов Забайкалья от природных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:12:00+03:00
2025-04-22T10:12:00+03:00
2025-04-22T10:20:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дополнительная группировка спасателей направлена по поручению главы МЧС России Александра Куренкова для защиты населенных пунктов Забайкалья от природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова из Хабаровска направлены дополнительные силы пожарно-спасательного отряда", - говорится в сообщении.Отмечается, что в составе аэромобильной группировки 50 пожарных и три единицы техники. Группировка будет работать в Тунгокоченском районе, где складывается наиболее сложная обстановка с природными пожарами."Кроме того, сегодня в регион прибыла и сразу приступила к работам аэромобильная группировка Амурского спасательного центра в составе 50 человек и семи единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование, шанцевый инструмент для проведения работ по тушению пожаров и мониторинга пожароопасной обстановки", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Забайкалье направили дополнительную группировку пожарных
В Забайкалье направили дополнительную группу спасателей для борьбы с пожарами