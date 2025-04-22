https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html

Российские ИТ-разработчики видят потенциал расширения экспорта в Африку

Российские ИТ-разработчики видят потенциал расширения экспорта в Африку - РИА Новости, 22.04.2025

Российские ИТ-разработчики видят потенциал расширения экспорта в Африку

Российские ИТ-компании провели более 350 деловых встреч на коллективном стенде Made in Russia на Международной выставке информационных технологий и инноваций... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:45:00+03:00

2025-04-22T12:45:00+03:00

2025-04-22T12:45:00+03:00

в мире

африка

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российский экспортный центр (рэц)

марракеш

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские ИТ-компании провели более 350 деловых встреч на коллективном стенде Made in Russia на Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Выставка проходила с 14 по 16 апреля в Марракеше. Организатор национальной экспозиции — Российский экспортный центр."На GITEX Africa Morocco в этом году впервые был организован российский национальный стенд. Под брендом "Сделано в России" свои решения представили 23 компании из разных регионов России. Они представили потенциальным партнерам из Марокко, Сенегала, Уганды, Египта, Саудовской Аравии и других государств передовые разработки для умных городов, включая современные решения для обслуживания транспорта, а также высокотехнологичное программное обеспечение и ИИ-решения в сфере медицины, кибербезопасности, водоснабжения, видеонаблюдения и др. Участников экспозиции поддержала официальная делегация Минпромторга России во главе с директором департамента цифровизации Владимиром Дождевым", - говорится в сообщении.Российский экспортный центр организовал предприятиям целевые переговоры с 40 контрагентами, в том числе с представителями крупнейших отраслевых ассоциаций ADD, APEBI, AUSIM, ТПП Касабланки и Рабата. Бизнес отметил высокий интерес африканских партнеров к импорту российских решений и использованию передовых технологий и экспертизы отечественных разработчиков в различных областях, таких как финансы, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, государственное управление, городская инфраструктура и кибербезопасность.Например, "Алакрис Групп", разработчик решений для бизнеса на основе искусственного интеллекта, за время выставки собрал свыше 100 заинтересованных контактов. В компании отметили, что главными результатами участия в GITEX Africa Morocco стали предварительные соглашения с более чем 10 дистрибьюторами из Марокко и других стран Африки. На выставке разработчик представил умную систему для ресторанов и отелей, которая позволяет гостям голосовыми командами заказывать еду, экскурсии, такси и другие услуги.Разработчик программных и программно-аппаратных средств защиты информации "ТСС" представил решения для безопасности корпоративных сетей и критической инфраструктуры. Компания только начинает экспортную деятельность, и участие в GITEX Africa Morocco при поддержке РЭЦ — стратегический шаг при выходе на внешние рынки. Как отмечают в компании, РЭЦ предоставляет не только организационную и логистическую поддержку, но и экспертное сопровождение, которое существенно повышает эффективность коммуникации с потенциальными партнерами и качество подготовки к мероприятию."Участие в составе национального стенда Made in Russia усиливает узнаваемость компании на международной арене, способствует установлению доверия со стороны потенциальных партнеров и заказчиков. Особенно приятно удивил высокий интерес к тематике информационной безопасности и открытость к сотрудничеству с российскими разработчиками. Потенциальные партнеры выразили готовность рассматривать альтернативы решениям американского и израильского происхождения, активно интересовались локализацией, внедрением и интеграцией наших продуктов в инфраструктуру своих организаций", — подчеркнули в "ТСС".Компания "Инфотех" представила на выставке высокотехнологичные решения для автоматизации складов и оптимизации бизнес-процессов. В компании оценивают потенциал проведенных на GITEX Africa Morocco переговоров в десятки миллионов рублей и отмечают, что африканское направление может стать в ближайшие годы вторым по значимости для компании после российского рынка.Отметим, российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250422/efiopiya-2012679831.html

https://ria.ru/20250421/irkutsk-2012465657.html

https://ria.ru/20250417/seminar-2012036260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, африка, россия, российский экспортный центр (рэц), марракеш