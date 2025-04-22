https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html

В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы

В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 23.04.2025

В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-22T23:58:00+03:00

2025-04-22T23:58:00+03:00

2025-04-23T02:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

россия

бранденбург

сергей нечаев (дипломат)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет издание Bild. Ранее посольство России в ФРГ заявило информационному агентству DPA, что его представителям не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах. "Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала конфликта на Украине. — Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!" — приводит издание слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.Издание трактует эти слова как угрозу выдворения посла с памятного мероприятия, причем употребляя резкие выражения. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. На прошлой неделе посол России вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтили память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

https://ria.ru/20250407/pamyat-2009814889.html

германия

россия

бранденбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, бранденбург, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне