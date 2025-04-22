В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы
Bild: власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТабличка посольства Российской Федерации в Берлине
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет издание Bild.
Ранее посольство России в ФРГ заявило информационному агентству DPA, что его представителям не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах.
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
«
"Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала конфликта на Украине. — Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!" — приводит издание слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.
Издание трактует эти слова как угрозу выдворения посла с памятного мероприятия, причем употребляя резкие выражения.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
На прошлой неделе посол России вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтили память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.