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В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:58 22.04.2025 (обновлено: 02:54 23.04.2025)
https://ria.ru/20250422/posol-2012858950.html
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы - РИА Новости, 23.04.2025
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы
Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-22T23:58:00+03:00
2025-04-23T02:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
россия
бранденбург
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет издание Bild. Ранее посольство России в ФРГ заявило информационному агентству DPA, что его представителям не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах. &quot;Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала конфликта на Украине. — Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!&quot; — приводит издание слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.Издание трактует эти слова как угрозу выдворения посла с памятного мероприятия, причем употребляя резкие выражения. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. На прошлой неделе посол России вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтили память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
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в мире, германия, россия, бранденбург, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Бранденбург, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ФРГ пригрозили выдворить посла России с мероприятий к 80-летию Победы

Bild: власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТабличка посольства Российской Федерации в Берлине
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Табличка посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет, пишет издание Bild.
Ранее посольство России в ФРГ заявило информационному агентству DPA, что его представителям не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы в общедоступных местах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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"Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах (с начала конфликта на Украине. — Прим. ред.). Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!" — приводит издание слова директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.

Издание трактует эти слова как угрозу выдворения посла с памятного мероприятия, причем употребляя резкие выражения.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
На прошлой неделе посол России вместе с другими сотрудниками дипмиссии почтили память советских воинов, павших в битве на Зееловских высотах у воинского мемориала.
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