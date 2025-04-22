Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире
Посол России Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире
© AP Photo / Dar YasinПолиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
© AP Photo / Dar Yasin
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
"Глубочайшие соболезнования народу и правительству Индии в связи с чудовищным терактом против туристов в Пахалгаме. Россия решительно поддерживает Индию", - написал посол в соцсети X.
Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии погибли не менее 27 человек и 13 получили ранения. Отмечается, что среди погибших два иностранных гражданина. Посольство России в Индии сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало.
По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России группировкой "Лашкар-и-Тайба"*. Как сообщили источники в полиции, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.
По данным медиков больницы, расположенной рядом с местом нападения, ранения при атаке террористов получили 13 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они - граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.
Представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.