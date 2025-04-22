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Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 22.04.2025
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21:01 22.04.2025 (обновлено: 21:22 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/posol-2012845022.html
Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире
Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 22.04.2025
Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире
Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. РИА Новости, 22.04.2025
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2025-04-22T21:22:00+03:00
в мире
джамму
кашмир
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. "Глубочайшие соболезнования народу и правительству Индии в связи с чудовищным терактом против туристов в Пахалгаме. Россия решительно поддерживает Индию", - написал посол в соцсети X. Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии погибли не менее 27 человек и 13 получили ранения. Отмечается, что среди погибших два иностранных гражданина. Посольство России в Индии сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало. По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России группировкой "Лашкар-и-Тайба"*. Как сообщили источники в полиции, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. По данным медиков больницы, расположенной рядом с местом нападения, ранения при атаке террористов получили 13 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они - граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра. Представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250422/putin-2012832443.html
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в мире, джамму, кашмир, россия, денис алипов
В мире, Джамму, Кашмир, Россия, Денис Алипов
Посол России выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире

Посол России Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в Джамму и Кашмире

© AP Photo / Dar YasinПолиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Полиция на месте нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи с терактом в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.
"Глубочайшие соболезнования народу и правительству Индии в связи с чудовищным терактом против туристов в Пахалгаме. Россия решительно поддерживает Индию", - написал посол в соцсети X.
Медики спасают раненого после нападения террористов в провинции Джамму и Кашмир на севере Индии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом
Вчера, 19:41
Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии погибли не менее 27 человек и 13 получили ранения. Отмечается, что среди погибших два иностранных гражданина. Посольство России в Индии сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших в результате инцидента россиянах не поступало.
По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России группировкой "Лашкар-и-Тайба"*. Как сообщили источники в полиции, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом.
По данным медиков больницы, расположенной рядом с местом нападения, ранения при атаке террористов получили 13 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они - граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.
Представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Медики спасают раненого после нападения террористов в регионе Кашмир на севере Индии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Индии при нападении террористов погибли 27 человек
Вчера, 18:07
 
В миреДжаммуКашмирРоссияДенис Алипов
 
 
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