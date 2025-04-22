https://ria.ru/20250422/poshliny-2012849958.html

США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ

США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025

США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ

Белый дом близок к заключению рамочных соглашений по пошлинам с Японией и Индией, но ожидается, что они будут содержать очень мало конкретики, сообщает издание... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:44:00+03:00

2025-04-22T21:44:00+03:00

2025-04-22T21:44:00+03:00

япония

индия

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белый дом близок к заключению рамочных соглашений по пошлинам с Японией и Индией, но ожидается, что они будут содержать очень мало конкретики, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. По словам источников, в отсутствие полноценных торговых сделок чиновники администрации президента США Дональда Трампа работают над заключением "меморандумов о взаимопонимании". "Я бы даже не назвал их сделками. По сути, это соглашение о том, что мы хотели бы поговорить о заключении сделки", - сказал изданию один из источников. Другой источник заявил, что на выработку окончательных договоренностей могут "уйти месяцы". Как отмечает издание, наблюдателям неясно, в какой степени объявление рамок для будущих сделок успокоит рынки и предотвратит их реакцию на продолжающиеся экономические потрясения. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011723299.html

япония

индия

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япония, индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире