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США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
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21:44 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/poshliny-2012849958.html
США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ
США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ
Белый дом близок к заключению рамочных соглашений по пошлинам с Японией и Индией, но ожидается, что они будут содержать очень мало конкретики, сообщает издание... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:44:00+03:00
2025-04-22T21:44:00+03:00
япония
индия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белый дом близок к заключению рамочных соглашений по пошлинам с Японией и Индией, но ожидается, что они будут содержать очень мало конкретики, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. По словам источников, в отсутствие полноценных торговых сделок чиновники администрации президента США Дональда Трампа работают над заключением "меморандумов о взаимопонимании". "Я бы даже не назвал их сделками. По сути, это соглашение о том, что мы хотели бы поговорить о заключении сделки", - сказал изданию один из источников. Другой источник заявил, что на выработку окончательных договоренностей могут "уйти месяцы". Как отмечает издание, наблюдателям неясно, в какой степени объявление рамок для будущих сделок успокоит рынки и предотвратит их реакцию на продолжающиеся экономические потрясения. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
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япония, индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Япония, Индия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США близки к соглашению по пошлинам с Японией и Индией, пишут СМИ

Politico: США могут заключить рамочные соглашения по пошлинам с Японией и Индией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белый дом близок к заключению рамочных соглашений по пошлинам с Японией и Индией, но ожидается, что они будут содержать очень мало конкретики, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, в отсутствие полноценных торговых сделок чиновники администрации президента США Дональда Трампа работают над заключением "меморандумов о взаимопонимании".
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"Я бы даже не назвал их сделками. По сути, это соглашение о том, что мы хотели бы поговорить о заключении сделки", - сказал изданию один из источников.
Другой источник заявил, что на выработку окончательных договоренностей могут "уйти месяцы".
Как отмечает издание, наблюдателям неясно, в какой степени объявление рамок для будущих сделок успокоит рынки и предотвратит их реакцию на продолжающиеся экономические потрясения.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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