https://ria.ru/20250422/poshliny-2012842421.html
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны - РИА Новости, 23.04.2025
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны
Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-22T20:45:00+03:00
2025-04-22T20:45:00+03:00
2025-04-23T00:24:00+03:00
экономика
венгрия
словакия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93645/04/936450449_0:758:6618:4480_1920x0_80_0_0_be34a9d28bf0ec63953e6607007c7258.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили Минпромторг России. Как уточнили в ведомстве, повышенная таможенная пошлина теперь также не распространяется на французскую и итальянскую пудру и итальянские средства для макияжа губ. Французские духи, туалетная вода и средства для волос будут облагаться 20-процентной пошлиной вместо 35-процентной.В Минпромторге пояснили, что список был пересмотрен после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтений покупателей. Список облагаемых пошлиной товаров составлен при сотрудничестве с бизнесом. "Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги", — заверили в Минпромторге.Россия ввела 35-процентную пошлину на некоторые товары из недружественных стран в конце 2022 года.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html
венгрия
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93645/04/936450449_0:138:6618:5101_1920x0_80_0_0_1bf3cbf691c67a4c5fc51e215a300d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, словакия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Венгрия, Словакия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны
РФ вывела Венгрию, Словакию и Южную Корею из-под повышенных пошлин на косметику
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили Минпромторг России.
Как уточнили в ведомстве, повышенная таможенная пошлина теперь также не распространяется на французскую и итальянскую пудру и итальянские средства для макияжа губ. Французские духи, туалетная вода и средства для волос будут облагаться 20-процентной пошлиной вместо 35-процентной.
В Минпромторге пояснили, что список был пересмотрен после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтений покупателей. Список облагаемых пошлиной товаров составлен при сотрудничестве с бизнесом.
«
"Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги", — заверили в Минпромторге.
Россия ввела 35-процентную пошлину на некоторые товары из недружественных стран в конце 2022 года.