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Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны - РИА Новости, 23.04.2025
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20:45 22.04.2025 (обновлено: 00:24 23.04.2025)
https://ria.ru/20250422/poshliny-2012842421.html
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны - РИА Новости, 23.04.2025
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны
Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-22T20:45:00+03:00
2025-04-23T00:24:00+03:00
экономика
венгрия
словакия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили Минпромторг России. Как уточнили в ведомстве, повышенная таможенная пошлина теперь также не распространяется на французскую и итальянскую пудру и итальянские средства для макияжа губ. Французские духи, туалетная вода и средства для волос будут облагаться 20-процентной пошлиной вместо 35-процентной.В Минпромторге пояснили, что список был пересмотрен после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтений покупателей. Список облагаемых пошлиной товаров составлен при сотрудничестве с бизнесом. &quot;Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги&quot;, — заверили в Минпромторге.Россия ввела 35-процентную пошлину на некоторые товары из недружественных стран в конце 2022 года.
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экономика, венгрия, словакия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Венгрия, Словакия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны

РФ вывела Венгрию, Словакию и Южную Корею из-под повышенных пошлин на косметику

© Fotolia / Yuri Arcurs В парфюмерном магазине
В парфюмерном магазине - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / Yuri Arcurs
В парфюмерном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили Минпромторг России.
Как уточнили в ведомстве, повышенная таможенная пошлина теперь также не распространяется на французскую и итальянскую пудру и итальянские средства для макияжа губ. Французские духи, туалетная вода и средства для волос будут облагаться 20-процентной пошлиной вместо 35-процентной.
В Минпромторге пояснили, что список был пересмотрен после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтений покупателей. Список облагаемых пошлиной товаров составлен при сотрудничестве с бизнесом.
«

"Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги", — заверили в Минпромторге.

Россия ввела 35-процентную пошлину на некоторые товары из недружественных стран в конце 2022 года.
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ЭкономикаВенгрияСловакияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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