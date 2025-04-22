https://ria.ru/20250422/poshliny-2012842421.html

Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны

Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны - РИА Новости, 23.04.2025

Из-под повышенных пошлин на импорт косметики в Россию вывели три страны

Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-22T20:45:00+03:00

2025-04-22T20:45:00+03:00

2025-04-23T00:24:00+03:00

экономика

венгрия

словакия

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Южная Корея исключены из списка стран, в отношении которых действует повышенная таможенная пошлина на парфюмерно-косметическую продукцию, сообщили Минпромторг России. Как уточнили в ведомстве, повышенная таможенная пошлина теперь также не распространяется на французскую и итальянскую пудру и итальянские средства для макияжа губ. Французские духи, туалетная вода и средства для волос будут облагаться 20-процентной пошлиной вместо 35-процентной.В Минпромторге пояснили, что список был пересмотрен после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтений покупателей. Список облагаемых пошлиной товаров составлен при сотрудничестве с бизнесом. "Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги", — заверили в Минпромторге.Россия ввела 35-процентную пошлину на некоторые товары из недружественных стран в конце 2022 года.

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html

венгрия

словакия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венгрия, словакия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)