Рейтинг@Mail.ru
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/portret-2012841076.html
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса - РИА Новости, 22.04.2025
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
Народный художник России Никас Сафронов назвал свой портрет президента США Дональда Трампа частью миротворческого процесса. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:37:00+03:00
2025-04-22T20:37:00+03:00
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
никас сафронов
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871344692_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_ba6185cf260567a10c141212526517ef.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов назвал свой портрет президента США Дональда Трампа частью миротворческого процесса. Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов. "Такая работа, подаренная одним президентом другому в момент геополитического пика, является бесценной. Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса", - заявил агентству РИА Новости Сафронов. Сафронов рассказал, что ему "было лестно услышать" слова помощника Трампа Стива Уиткоффа, который рассказал в интервью об искренней реакции президента США на этот подарок. Художник отметил, что эта работа оказалась для него знаковой. "Это не просто классический портрет, а скорее исторический момент, который я попытался запечатлеть на полотне во всех красках, придать больше эмоций", - отметил Сафронов. По его словам, эта работа "скорее собирательная", где художник учел важные моменты: на фоне — Статуя Свободы и побережье Нью-Йорка — родного города Трампа, кровь — последствие ранения, поднятая вверх рука с приспущенным флагом — символ непримиримости, возвращения величия США, и "его легендарная кепка в другой руке, где написано: "Сделаем Америку снова великой".
https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html
https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871344692_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7ac0aa8965704e928250f1b9d4eac7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), никас сафронов, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Никас Сафронов, Дональд Трамп, Владимир Путин
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса

Художник Никас Сафронов назвал портрет Трампа частью миротворческого процесса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожник Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Художник Никас Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов назвал свой портрет президента США Дональда Трампа частью миротворческого процесса.
Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов.
Художник Никас Сафронов на премьере фильма Хитровка. Знак четырёх в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Художник назвал подарок Путина Трампу бесценным
22 марта, 17:31
«
"Такая работа, подаренная одним президентом другому в момент геополитического пика, является бесценной. Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса", - заявил агентству РИА Новости Сафронов.
Сафронов рассказал, что ему "было лестно услышать" слова помощника Трампа Стива Уиткоффа, который рассказал в интервью об искренней реакции президента США на этот подарок.
Художник отметил, что эта работа оказалась для него знаковой.
«
"Это не просто классический портрет, а скорее исторический момент, который я попытался запечатлеть на полотне во всех красках, придать больше эмоций", - отметил Сафронов.
По его словам, эта работа "скорее собирательная", где художник учел важные моменты: на фоне — Статуя Свободы и побережье Нью-Йорка — родного города Трампа, кровь — последствие ранения, поднятая вверх рука с приспущенным флагом — символ непримиримости, возвращения величия США, и "его легендарная кепка в другой руке, где написано: "Сделаем Америку снова великой".
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо в Денвере. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
24 марта, 04:13
 
В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Никас СафроновДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала