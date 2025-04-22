https://ria.ru/20250422/portret-2012841076.html
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса - РИА Новости, 22.04.2025
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
Народный художник России Никас Сафронов назвал свой портрет президента США Дональда Трампа частью миротворческого процесса. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:37:00+03:00
2025-04-22T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов назвал свой портрет президента США Дональда Трампа частью миротворческого процесса. Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов. "Такая работа, подаренная одним президентом другому в момент геополитического пика, является бесценной. Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса", - заявил агентству РИА Новости Сафронов. Сафронов рассказал, что ему "было лестно услышать" слова помощника Трампа Стива Уиткоффа, который рассказал в интервью об искренней реакции президента США на этот подарок. Художник отметил, что эта работа оказалась для него знаковой. "Это не просто классический портрет, а скорее исторический момент, который я попытался запечатлеть на полотне во всех красках, придать больше эмоций", - отметил Сафронов. По его словам, эта работа "скорее собирательная", где художник учел важные моменты: на фоне — Статуя Свободы и побережье Нью-Йорка — родного города Трампа, кровь — последствие ранения, поднятая вверх рука с приспущенным флагом — символ непримиримости, возвращения величия США, и "его легендарная кепка в другой руке, где написано: "Сделаем Америку снова великой".
https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), никас сафронов, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Никас Сафронов, Дональд Трамп, Владимир Путин
Художник назвал свой портрет Трампа частью миротворческого процесса
Художник Никас Сафронов назвал портрет Трампа частью миротворческого процесса