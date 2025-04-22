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CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США - РИА Новости, 22.04.2025
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17:57 22.04.2025 (обновлено: 18:29 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/portret-2012806861.html
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США - РИА Новости, 22.04.2025
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США
Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который Владимир Путин в марте подарил президенту США Дональду Трампу, автором подарка оказался народный... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:57:00+03:00
2025-04-22T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который Владимир Путин в марте подарил президенту США Дональду Трампу, автором подарка оказался народный художник Никас Сафронов. На картине хозяин Белого дома изображен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице — напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. За спиной президента развевается американский флаг, а на фоне видна Статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка. &quot;Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает&quot;, — прокомментировал Сафронов свою работу в интервью телеканалу.По его словам, получив заказ на портрет, он сразу понял, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Художник при этом отметил, что позднее с ним связался сам президент, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений Москвы и Вашингтона. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент Путин передал американскому лидеру прекрасный портрет от ведущего российского художника. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подарок личный и в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html
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в мире, россия, сша, пенсильвания, дональд трамп, владимир путин, никас сафронов
В мире, Россия, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Никас Сафронов
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США

CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

© CNNАмериканский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© CNN
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который Владимир Путин в марте подарил президенту США Дональду Трампу, автором подарка оказался народный художник Никас Сафронов.
На картине хозяин Белого дома изображен с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице — напоминание о моменте покушения на него во время предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. За спиной президента развевается американский флаг, а на фоне видна Статуя Свободы и район Манхэттен Нью-Йорка.
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19 апреля, 10:02
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"Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", — прокомментировал Сафронов свою работу в интервью телеканалу.

По его словам, получив заказ на портрет, он сразу понял, что эта работа может помочь сближению двух стран, и поэтому не стал брать за нее деньги. Художник при этом отметил, что позднее с ним связался сам президент, назвав портрет Трампа важным шагом для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.
В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент Путин передал американскому лидеру прекрасный портрет от ведущего российского художника. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подарок личный и в Кремле не хотели бы давать какую-то дополнительную информацию.
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В миреРоссияСШАПенсильванияДональд ТрампВладимир ПутинНикас Сафронов
 
 
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