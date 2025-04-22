https://ria.ru/20250422/pomosch-2012851284.html

Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС

Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС - РИА Новости, 22.04.2025

Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС

Власти Владимирской области будут принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья в связи с ЧС в Киржачском районе, сообщил губернатор РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:56:00+03:00

2025-04-22T21:56:00+03:00

2025-04-22T21:56:00+03:00

киржачский район

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012789138_0:436:960:976_1920x0_80_0_0_114ea5a42fddcd8b4e782e436b4e06a3.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Власти Владимирской области будут принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья в связи с ЧС в Киржачском районе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале. Авдеев написал, что навестил жителей, эвакуированных в пункты временного размещения в Киржачском районе. "Конечно, жители обеспокоены, но потихоньку приходят в себя. Видят, что в беде никого не оставили. Область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250422/zasedanie-2012827515.html

киржачский район

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, россия