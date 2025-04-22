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Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС
Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС - РИА Новости, 22.04.2025
Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС
Власти Владимирской области будут принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья в связи с ЧС в Киржачском районе, сообщил губернатор РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:56:00+03:00
2025-04-22T21:56:00+03:00
2025-04-22T21:56:00+03:00
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Власти Владимирской области будут принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья в связи с ЧС в Киржачском районе, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале. Авдеев написал, что навестил жителей, эвакуированных в пункты временного размещения в Киржачском районе. "Конечно, жители обеспокоены, но потихоньку приходят в себя. Видят, что в беде никого не оставили. Область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья", - написал губернатор.
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киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Власти Владимирской области примут решение о помощи пострадавшим из-за ЧС
Авдеев: Владимирская область поможет восстановить потерянное имущество и жилье