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ВСУ перебросили элитный полк в курское приграничье
ВСУ перебросили элитный полк в курское приграничье - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ перебросили элитный полк в курское приграничье
Элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ был замечен в приграничье Курской области, где сейчас идут бои, подразделения полка занимаются координацией менее... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:16:00+03:00
2025-04-22T15:16:00+03:00
2025-04-22T15:20:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр – РИА Новости. Элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ был замечен в приграничье Курской области, где сейчас идут бои, подразделения полка занимаются координацией менее подготовленных частей ВСУ, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север"."В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ", - заявил источник.По его словам, подразделения противника в данный момент пытаются противодействовать наступательным действиям ВС РФ, а также укрепляют позиции вдоль государственной границы.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
ВСУ перебросили элитный полк в курское приграничье
ВСУ перебросили шестой элитный полк в курское приграничье