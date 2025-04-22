https://ria.ru/20250422/polk-2012721033.html

В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате - РИА Новости, 22.04.2025

В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:44:00+03:00

2025-04-22T13:44:00+03:00

2025-04-22T14:03:00+03:00

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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Впервые с 2022 года шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах... Мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями наших дорогих дедушек и бабушек", - написал он в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что в год 80-летия Великой Победы памятная акция "Бессмертный полк" в Перми будет организована в традиционной форме. Планированием аналогичных мероприятий в районах занимаются муниципалитеты.В 2023 и 2024 годах шествие в краевом центре проводилось в режиме онлайн. В предыдущие годы (кроме периода пандемии коронавируса) 9 мая колонна из десятков тысяч людей проходила от Октябрьской пощади до Театра-Театра.

https://ria.ru/20250421/kaliningrad-2012502201.html

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пермь, общество, пермский край, дмитрий махонин