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В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:44 22.04.2025 (обновлено: 14:03 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/polk-2012721033.html
В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате
В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате - РИА Новости, 22.04.2025
В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате
Шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:44:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
пермь
общество
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Впервые с 2022 года шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах... Мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями наших дорогих дедушек и бабушек", - написал он в своем Telegram-канале.Глава региона отметил, что в год 80-летия Великой Победы памятная акция "Бессмертный полк" в Перми будет организована в традиционной форме. Планированием аналогичных мероприятий в районах занимаются муниципалитеты.В 2023 и 2024 годах шествие в краевом центре проводилось в режиме онлайн. В предыдущие годы (кроме периода пандемии коронавируса) 9 мая колонна из десятков тысяч людей проходила от Октябрьской пощади до Театра-Театра.
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пермь, общество, пермский край, дмитрий махонин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Пермь, Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин
В Перми шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате

Махонин: в Перми "Бессмертный полк" пройдёт в очном формате впервые с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Впервые с 2022 года шествие "Бессмертного полка" пройдёт очно в Перми и муниципалитетах... Мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями наших дорогих дедушек и бабушек", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что в год 80-летия Великой Победы памятная акция "Бессмертный полк" в Перми будет организована в традиционной форме. Планированием аналогичных мероприятий в районах занимаются муниципалитеты.
В 2023 и 2024 годах шествие в краевом центре проводилось в режиме онлайн. В предыдущие годы (кроме периода пандемии коронавируса) 9 мая колонна из десятков тысяч людей проходила от Октябрьской пощади до Театра-Театра.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПермьОбществоПермский крайДмитрий Махонин
 
 
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