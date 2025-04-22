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Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог - РИА Новости, 22.04.2025
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20:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/politolog-2012840910.html
Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог
Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог - РИА Новости, 22.04.2025
Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог
Режим пасхального перемирия раскрыл истинные намерения ряда кругов в Европе, которые препятствуют достижению мира на Украине, такое мнение высказал в беседе с... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:38:00+03:00
2025-04-22T20:38:00+03:00
в мире
россия
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украина
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БАКУ, 22 апр - РИА Новости. Режим пасхального перемирия раскрыл истинные намерения ряда кругов в Европе, которые препятствуют достижению мира на Украине, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. "Режим пасхального перемирия, объявленный накануне Пасхи со стороны России, является показателем того, что потенциал мирного решения конфликта вокруг Украины не исчерпан. В то же время имеются некоторые силы в Европе, которые выступают за продолжение военного сценария, что ухудшает политический фон вокруг переговоров, способствует их затягиванию, и в конечном итоге направлено на срыв переговоров. Перемирие не входило в их планы по продолжению военных действий. Кстати, именно данный шаг Москвы по объявлению пасхального перемирия раскрыл истинные намерения тех самых кругов, которые и препятствуют достижению мира в регионе", - сказал эксперт. По его словам, именно такой сценарий чреват самыми негативными последствиями как для Европы, так и для мира в целом. "Само перемирие, пусть и непродолжительное показало, что добрая воля является движущим фактором для достижения всеобъемлющего и прочного мира в регионе. В то же время, сегодня настал момент для решительных действий, когда движимые этой самой доброй волей стороны найдут в себе необходимые силы и возможности для прекращения военных действий и для определения условий по мирному соглашению. Опять, же инициатива Москвы создает весьма положительный прецедент для движения в этом направлении", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html
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в мире, россия, европа, украина, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин
Пасхальное перемирие раскрыло планы Запада по Украине, заявил политолог

Политолог Велизаде: пасхальное перемирие раскрыло намерения ЕС по Украине

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД Украины. Архивное фото
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БАКУ, 22 апр - РИА Новости. Режим пасхального перемирия раскрыл истинные намерения ряда кругов в Европе, которые препятствуют достижению мира на Украине, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский эксперт, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
"Режим пасхального перемирия, объявленный накануне Пасхи со стороны России, является показателем того, что потенциал мирного решения конфликта вокруг Украины не исчерпан. В то же время имеются некоторые силы в Европе, которые выступают за продолжение военного сценария, что ухудшает политический фон вокруг переговоров, способствует их затягиванию, и в конечном итоге направлено на срыв переговоров. Перемирие не входило в их планы по продолжению военных действий. Кстати, именно данный шаг Москвы по объявлению пасхального перемирия раскрыл истинные намерения тех самых кругов, которые и препятствуют достижению мира в регионе", - сказал эксперт.
По его словам, именно такой сценарий чреват самыми негативными последствиями как для Европы, так и для мира в целом.
"Само перемирие, пусть и непродолжительное показало, что добрая воля является движущим фактором для достижения всеобъемлющего и прочного мира в регионе. В то же время, сегодня настал момент для решительных действий, когда движимые этой самой доброй волей стороны найдут в себе необходимые силы и возможности для прекращения военных действий и для определения условий по мирному соглашению. Опять, же инициатива Москвы создает весьма положительный прецедент для движения в этом направлении", - отметил собеседник агентства.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
19 апреля, 22:24
 
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