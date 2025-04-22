https://ria.ru/20250422/poezd-2012753153.html
РЖД показали пассажирский поезд "Ласточка", оформленный к 80-летию Победы
РЖД показали пассажирский поезд "Ласточка", оформленный к 80-летию Победы - РИА Новости, 22.04.2025
РЖД показали пассажирский поезд "Ласточка", оформленный к 80-летию Победы
РЖД показали брендированный к 80-летию Победы пассажирский поезд "Ласточка", который отправится из Москвы в Минск в таком тематическом исполнении в первый рейс... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:34:00+03:00
2025-04-22T15:34:00+03:00
2025-04-22T15:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
белоруссия
россия
минск
российское военно-историческое общество (рвио)
мгу имени м. в. ломоносова
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012751477_0:0:2762:1554_1920x0_80_0_0_24d56b4f22c23474fd542eeb7f074c79.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. РЖД показали брендированный к 80-летию Победы пассажирский поезд "Ласточка", который отправится из Москвы в Минск в таком тематическом исполнении в первый рейс во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. Первые "Ласточки" запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных "Ласточек" и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "длинные" поезда. "Ласточки" отправляются в Минск с Белорусского вокзала столицы. Здесь в вагонах поезда представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиции в "Ласточке" посвящены и "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. Можно будет узнать в "Ласточке" и о начале Великой Отечественной войны, обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин. Участие в проекте приняли Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
https://ria.ru/20250421/minsk-2012615863.html
https://ria.ru/20250311/lukashenko-2004295237.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012751477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e7f35d8a48151b9d1e5dfbd69668d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белоруссия, россия, минск, российское военно-историческое общество (рвио), мгу имени м. в. ломоносова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Белоруссия, Россия, Минск, Российское военно-историческое общество (РВИО), МГУ имени М. В. Ломоносова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
РЖД показали пассажирский поезд "Ласточка", оформленный к 80-летию Победы
РЖД показали поезд "Ласточка" Москва-Минск, брендированный к 80-летию Победы