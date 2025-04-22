https://ria.ru/20250422/podrostok-2012822315.html

В КБР подростка подозревают в том, что он ранил ножом ровесника

В КБР подростка подозревают в том, что он ранил ножом ровесника - РИА Новости, 22.04.2025

В КБР подростка подозревают в том, что он ранил ножом ровесника

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в том, что он во время драки нанес несколько ударов ножом... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:59:00+03:00

2025-04-22T18:59:00+03:00

2025-04-22T20:46:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в том, что он во время драки нанес несколько ударов ножом своему ровеснику, в результате чего тот попал в больницу, сообщило следственное управление СК РФ по региону. "По версии следствия, 21 апреля несовершеннолетний 2008 года рождения, находясь на улице Вокзальной в городе Прохладном, в ходе конфликта со своим сверстником, к которому испытывал неприязненное отношение, нанес ему два удара ножом в область груди", - говорится в сообщении. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет, отметили в управлении. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что причиной конфликта между подростками стало то, что один из них приставал к сестре другого. "Брат решил заступиться за нее и во время разбирательства получил ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.По информации регионального МВД, в конфликте пострадали оба подростка: один из них ударил оппонента по голове, а другой его в ответ - ножом."Оба несовершеннолетних доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html

https://ria.ru/20250322/krasnoyarsk-2006624015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)