https://ria.ru/20250422/podmoskove-2012700895.html

В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций

В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций - РИА Новости, 22.04.2025

В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций

Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:10:00+03:00

2025-04-22T12:10:00+03:00

2025-04-22T12:10:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

воскресенск

людмила болатаева

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск осложнений, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы: в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, период восстановления и реабилитации быстрый, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по ОМС. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций", - рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минздрава региона. В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами. В региональном минздраве напомнили, что решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.

https://ria.ru/20250124/robot-1995348790.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

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общество, московская область (подмосковье), воскресенск, людмила болатаева