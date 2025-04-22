В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций
В Подмосковье с начала года провели более 250 робот-ассистированных операций
Медицинская операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск осложнений, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы: в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, период восстановления и реабилитации быстрый, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по ОМС. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций", - рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минздрава региона.
В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами.
В региональном минздраве напомнили, что решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.