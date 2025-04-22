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В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций - РИА Новости, 22.04.2025
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12:10 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/podmoskove-2012700895.html
В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций
В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций - РИА Новости, 22.04.2025
В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций
Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:10:00+03:00
2025-04-22T12:10:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
воскресенск
людмила болатаева
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск осложнений, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы: в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, период восстановления и реабилитации быстрый, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по ОМС. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций", - рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минздрава региона. В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами. В региональном минздраве напомнили, что решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), воскресенск, людмила болатаева
Общество, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Людмила Болатаева
В Подмосковье провели более 250 робот-ассистированных операций

В Подмосковье с начала года провели более 250 робот-ассистированных операций

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 250 робот-ассистированных операций провели в Подмосковье с начала года, особенностью таких операций является высокая точность и минимальный риск осложнений, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы: в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, период восстановления и реабилитации быстрый, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по ОМС. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций", - рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минздрава региона.
В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами.
В региональном минздраве напомнили, что решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач, исходя из особенностей заболевания, состояния здоровья пациента и других факторов.
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