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Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.04.2025
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Хабаровский край
 
13:23 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/podderzhka-2012716608.html
Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот в Хабаровском крае
Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.04.2025
Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот в Хабаровском крае
Социальному блоку правительства Хабаровского края даны поручения по значимым направлениям его работы, в том числе по усилению поддержки детей-сирот, семей с... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:23:00+03:00
2025-04-22T13:23:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
поддержка
дети-сироты
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Социальному блоку правительства Хабаровского края даны поручения по значимым направлениям его работы, в том числе по усилению поддержки детей-сирот, семей с детьми и матерей-одиночек, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "К вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будем подходить более продуманно. Это направление, к сожалению, у нас просажено... Поручил вице-губернатору Артёму Мельникову, курирующему эти вопросы, подготовить предложения до 2 июня", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, число детей-сирот, получивших право на обеспечение жилыми помещениями, из года в год растёт. Только за последние два года очередь увеличилась на 427 человек. "Основным направлением этой работы необходимо определить не раздачу денег взамен жилых помещений, а предоставление детям-сиротам квартир, чтобы они жили и трудились на территории нашего края. Также необходимо ужесточить контроль сохранением жилых помещений, на которые дети имели право в момент, когда остались без попечения родителей", - добавил губернатор. В Хабаровском крае четыре министерства отвечают за обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. Это министерство социальной защиты, министерство ЖКХ, строительный блок и министерство имущества. В 2024 году было обеспечено жилыми помещениями 304 человека, в том числе 167 человек получили либо приобрели с использованием социальной выплаты квартиры на территории Хабаровского края. 137 человек взамен жилого помещения получили выплаты по мировым соглашениям и не имеют обязательств приобрести квартиры на территории края. Как сообщает правительство региона, вопрос поддержки многодетных семей и детей-сирот – в фокусе внимания главы региона. Есть предложение возродить на территории края работу молочных кухонь. "В первую очередь мы сосредоточимся на поддержке беременных женщин и детей до трех лет из малообеспеченных семей. Разработаем программу сначала для социально уязвимых категорий населения. По мере увеличения бюджета постараемся расширить программу и сделать ее доступной для остальных категорий", – сообщил Демешин. Губернатор поручил вице-губернатору Артему Мельникову совместно с главами муниципальных образований края разработать предложения по организации работы молочных кухонь. Кроме того, министерству сельского хозяйства и продовольствия края вместе с министерством экономики и АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" поручено представить предложения о возможности реализации инвестиционных проектов по строительству животноводческих ферм замкнутого цикла.
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дмитрий демешин, поддержка, дети-сироты
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, поддержка, дети-сироты
Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот в Хабаровском крае

Демешин поручил усилить поддержку детей-сирот, семей с детьми и матерей-одиночек

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи с детским омбудсменом в Хабаровском крае Петром Перевезенцевым
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Социальному блоку правительства Хабаровского края даны поручения по значимым направлениям его работы, в том числе по усилению поддержки детей-сирот, семей с детьми и матерей-одиночек, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"К вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будем подходить более продуманно. Это направление, к сожалению, у нас просажено... Поручил вице-губернатору Артёму Мельникову, курирующему эти вопросы, подготовить предложения до 2 июня", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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По его словам, число детей-сирот, получивших право на обеспечение жилыми помещениями, из года в год растёт. Только за последние два года очередь увеличилась на 427 человек.
"Основным направлением этой работы необходимо определить не раздачу денег взамен жилых помещений, а предоставление детям-сиротам квартир, чтобы они жили и трудились на территории нашего края. Также необходимо ужесточить контроль сохранением жилых помещений, на которые дети имели право в момент, когда остались без попечения родителей", - добавил губернатор.
В Хабаровском крае четыре министерства отвечают за обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. Это министерство социальной защиты, министерство ЖКХ, строительный блок и министерство имущества. В 2024 году было обеспечено жилыми помещениями 304 человека, в том числе 167 человек получили либо приобрели с использованием социальной выплаты квартиры на территории Хабаровского края. 137 человек взамен жилого помещения получили выплаты по мировым соглашениям и не имеют обязательств приобрести квартиры на территории края.
Как сообщает правительство региона, вопрос поддержки многодетных семей и детей-сирот – в фокусе внимания главы региона. Есть предложение возродить на территории края работу молочных кухонь.
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"В первую очередь мы сосредоточимся на поддержке беременных женщин и детей до трех лет из малообеспеченных семей. Разработаем программу сначала для социально уязвимых категорий населения. По мере увеличения бюджета постараемся расширить программу и сделать ее доступной для остальных категорий", – сообщил Демешин.
Губернатор поручил вице-губернатору Артему Мельникову совместно с главами муниципальных образований края разработать предложения по организации работы молочных кухонь. Кроме того, министерству сельского хозяйства и продовольствия края вместе с министерством экономики и АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" поручено представить предложения о возможности реализации инвестиционных проектов по строительству животноводческих ферм замкнутого цикла.
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Хабаровский крайДмитрий Демешинподдержкадети-сироты
 
 
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