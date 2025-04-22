https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630980.html

Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП

Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП - РИА Новости, 22.04.2025

Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП

Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:33:00+03:00

2025-04-22T00:33:00+03:00

2025-04-22T00:33:00+03:00

экономика

россия

почта россии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Счетная палата проанализировала эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Согласно данным аудиторского отчета, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи. Как отметили в ведомстве, действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности компании, определенную уставом. Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации стратегии. В "Почте России" отметили, что по итогам проверки Счетной палаты, длившейся больше года, были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. "Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты", - рассказали в пресс-службе. Там добавили также, что за два года команде "Почты России" удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. "Почта России" продолжает обеспечивать выполнение социальной функции", - отметили в пресс-службе. По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.

https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010271026.html

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экономика, россия, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии)