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Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП - РИА Новости, 22.04.2025
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00:33 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630980.html
Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП
Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП - РИА Новости, 22.04.2025
Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП
Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:33:00+03:00
2025-04-22T00:33:00+03:00
экономика
россия
почта россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Счетная палата проанализировала эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Согласно данным аудиторского отчета, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи. Как отметили в ведомстве, действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности компании, определенную уставом. Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации стратегии. В "Почте России" отметили, что по итогам проверки Счетной палаты, длившейся больше года, были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. "Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты", - рассказали в пресс-службе. Там добавили также, что за два года команде "Почты России" удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. "Почта России" продолжает обеспечивать выполнение социальной функции", - отметили в пресс-службе. По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010271026.html
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экономика, россия, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Почта России, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Новая стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций СП

"Почта России": новую стратегию компании разрабатывают с учетом рекомендаций СП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Счетная палата проанализировала эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Согласно данным аудиторского отчета, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи. Как отметили в ведомстве, действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности компании, определенную уставом.
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Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации стратегии.
В "Почте России" отметили, что по итогам проверки Счетной палаты, длившейся больше года, были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. "Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили также, что за два года команде "Почты России" удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. "Почта России" продолжает обеспечивать выполнение социальной функции", - отметили в пресс-службе.
По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
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