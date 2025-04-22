https://ria.ru/20250422/pochta-rossii-2012630581.html

Гражданам недружественных стран могут запретить работать в "Почте России"

Гражданам недружественных стран могут запретить работать в "Почте России" - РИА Новости, 22.04.2025

Гражданам недружественных стран могут запретить работать в "Почте России"

Счетная палата РФ предлагает правительству до сентября 2025 года рассмотреть вопрос о запрете иностранным гражданам из недружественных стран работать в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:20:00+03:00

2025-04-22T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает правительству до сентября 2025 года рассмотреть вопрос о запрете иностранным гражданам из недружественных стран работать в стратегических акционерных обществах, каким является в том числе "Почта России", говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям. "Проработать вопрос об установлении для стратегических акционерных обществ запрета на заключение трудовых договоров и иных гражданско-правовых договоров с лицами, имеющими гражданство недружественных государств", - говорится в отчете в разделе рекомендаций по итогам аудита. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 сентября 2025 года. "Лицо, занимающее с сентября 2021 года по настоящее время должность руководителя дирекции бухгалтерского учета, а также должность главного бухгалтера АО ПР в период с июля 2022 года по 18 сентября 2023 года имеет второе гражданство недружественного государства – США. При отсутствии главного бухгалтера на полной ставке с 19 сентября 2023 года по настоящее время данное лицо фактически выполняет трудовые функции главного бухгалтера, что подтверждается ее должностной инструкцией", - указывает Счетная палата. В примечаниях говорится, что США включены в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан или российских юридических лиц.

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экономика, россия, сша, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии)