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В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря
В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря
Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Москве 1 июня в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:02:00+03:00
2025-04-22T19:02:00+03:00
2025-04-22T19:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
патриот
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Москве 1 июня в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В честь 80-летия Великой Победы откроются детские военно-спортивные палаточные лагеря. Уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: "Жуков" расположится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" - в парке "Патриот", "Василевский" - в Ногинском спасательном центре МЧС России", - написал Собянин. Он отметил, что профильные смены за лето посетят больше 4,5 тысячи детей из 7-10 классов - победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. Всего за лето состоятся шесть двухнедельных смен. "Дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Программы разработаны департаментом образования и науки Москвы совместно с Минобороны и МЧС России. Участие бесплатное", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html
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общество, москва, россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Патриот
В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря
В Москве 1 июня откроются военно-спортивные лагеря в честь 80-летия Победы