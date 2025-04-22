https://ria.ru/20250422/pobeda-2012823518.html

В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря - РИА Новости, 22.04.2025

В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Москве 1 июня в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:02:00+03:00

2025-04-22T19:02:00+03:00

2025-04-22T19:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

россия

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

патриот

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Москве 1 июня в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В честь 80-летия Великой Победы откроются детские военно-спортивные палаточные лагеря. Уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: "Жуков" расположится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" - в парке "Патриот", "Василевский" - в Ногинском спасательном центре МЧС России", - написал Собянин. Он отметил, что профильные смены за лето посетят больше 4,5 тысячи детей из 7-10 классов - победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. Всего за лето состоятся шесть двухнедельных смен. "Дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Программы разработаны департаментом образования и науки Москвы совместно с Минобороны и МЧС России. Участие бесплатное", - добавил мэр.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012439666.html

https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), патриот