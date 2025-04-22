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Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:56 22.04.2025 (обновлено: 19:44 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pobeda-2012821539.html
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны - РИА Новости, 22.04.2025
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны
Кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии отметят исключительно День Европы, желающим отметить День Победы придется искать... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:56:00+03:00
2025-04-22T19:44:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии отметят исключительно День Европы, желающим отметить День Победы придется искать другие локации, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале.&quot;Закончилось рабочее совещание в мэрии города Кишинева, посвященное подготовке к мероприятиям, которые пройдут в нашей столице 9 мая. Был озвучен сюрприз от властей: представитель госканцелярии правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может&quot;, — написал он.По его словам, 9 мая на площади откроют европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент республики и 21 посольство стран ЕС. &quot;Людям, которые намерены отмечать День Победы, пока ничего не предложили, скорее всего, нас будут пытаться выжить на ближайшие улицы, создавая риск давки. &lt;…&gt; Сегодня мы предложили госканцелярии найти оптимальное решение, чтобы достойно встретить 80-ю годовщину Победы, без нападок друг на друга, без проявления агрессии. Следующее заседание ответственных служб состоится послезавтра, в четверг&quot;, — добавил Петрович.Он напомнил, что 9 мая в качестве Дня Победы отмечается в Молдавии как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет — с 9 мая 1965-го. Все эти годы главным местом сбора граждан всегда была площадь Победы, переименованная в 1990-е годы в площадь Великого Национального Собрания. Ранее, в апреле 2023-го, Кишинев также запретил ношение георгиевской ленты и демонстрацию символов Z и V. По информации полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов. За ношение георгиевской ленты физическим лицам в Молдавии могут грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 980 долларов. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в республике проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них — запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997610026.html
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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, кишинев, 80-летие победы в великой отечественной войне, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Кишинев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Евросоюз
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны

Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади

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КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Кишиневские власти приняли решение, что 9 мая на главной площади Молдавии отметят исключительно День Европы, желающим отметить День Победы придется искать другие локации, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в Telegram-канале.
«

"Закончилось рабочее совещание в мэрии города Кишинева, посвященное подготовке к мероприятиям, которые пройдут в нашей столице 9 мая. Был озвучен сюрприз от властей: представитель госканцелярии правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может", — написал он.

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По его словам, 9 мая на площади откроют европейский городок, в работе которого примут участие правительство, президент республики и 21 посольство стран ЕС.
«

"Людям, которые намерены отмечать День Победы, пока ничего не предложили, скорее всего, нас будут пытаться выжить на ближайшие улицы, создавая риск давки. <…> Сегодня мы предложили госканцелярии найти оптимальное решение, чтобы достойно встретить 80-ю годовщину Победы, без нападок друг на друга, без проявления агрессии. Следующее заседание ответственных служб состоится послезавтра, в четверг", — добавил Петрович.

Он напомнил, что 9 мая в качестве Дня Победы отмечается в Молдавии как государственный праздник беспрерывно уже 60 лет — с 9 мая 1965-го. Все эти годы главным местом сбора граждан всегда была площадь Победы, переименованная в 1990-е годы в площадь Великого Национального Собрания.
Ранее, в апреле 2023-го, Кишинев также запретил ношение георгиевской ленты и демонстрацию символов Z и V. По информации полиции, за последние два года в республике выписали более 500 штрафов.
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После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в республике проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них — запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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