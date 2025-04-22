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Нарышкин назвал победу над нацизмом символом духовной связи стран СНГ - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:58 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pobeda-2012679555.html
Нарышкин назвал победу над нацизмом символом духовной связи стран СНГ
Нарышкин назвал победу над нацизмом символом духовной связи стран СНГ - РИА Новости, 22.04.2025
Нарышкин назвал победу над нацизмом символом духовной связи стран СНГ
Победа над нацизмом была достигнута массовым героизмом всего советского народа, усилиями каждой республики СССР, она навечно стала символом духовной связи... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:58:00+03:00
2025-04-22T10:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
россия
москва
сергей нарышкин
константин могилевский
снг
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Победа над нацизмом была достигнута массовым героизмом всего советского народа, усилиями каждой республики СССР, она навечно стала символом духовной связи жителей стран СНГ, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Приветствие Нарышкина участникам открывшейся в Москве международной научной конференции "80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войне" зачитал заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель РИО Константин Могилевский. "Великая Победа над нацизмом была достигнута массовым героизмом всего советского народа, усилиями каждой республики СССР. Разгром врага всемерно приближали и воины Китая, и участники европейского Сопротивления, и солдаты стран антигитлеровской коалиции", - отметил Нарышкин. "Священный подвиг поколения победителей прочно закрепился в национальной памяти, навечно стал символом, который духовно связывает жителей Содружества Независимых Государств, объединяет научное сообщество наших стран. Несмотря на попытки политизировать и переписать историю, память о войне бережно хранят и миллионы людей во всём мире", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012092454.html
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ссср, россия, москва, сергей нарышкин, константин могилевский, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Константин Могилевский, СНГ
Нарышкин назвал победу над нацизмом символом духовной связи стран СНГ

Нарышкин: победа над нацизмом навечно стала символом духовной связи жителей СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Победа над нацизмом была достигнута массовым героизмом всего советского народа, усилиями каждой республики СССР, она навечно стала символом духовной связи жителей стран СНГ, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Приветствие Нарышкина участникам открывшейся в Москве международной научной конференции "80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войне" зачитал заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель РИО Константин Могилевский.
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"Великая Победа над нацизмом была достигнута массовым героизмом всего советского народа, усилиями каждой республики СССР. Разгром врага всемерно приближали и воины Китая, и участники европейского Сопротивления, и солдаты стран антигитлеровской коалиции", - отметил Нарышкин.
"Священный подвиг поколения победителей прочно закрепился в национальной памяти, навечно стал символом, который духовно связывает жителей Содружества Независимых Государств, объединяет научное сообщество наших стран. Несмотря на попытки политизировать и переписать историю, память о войне бережно хранят и миллионы людей во всём мире", - добавил Нарышкин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРРоссияМоскваСергей НарышкинКонстантин МогилевскийСНГ
 
 
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