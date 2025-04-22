https://ria.ru/20250422/pmef-2012715295.html

Путин примет участие в ПМЭФ

Путин примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025

Путин примет участие в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:14:00+03:00

2025-04-22T13:14:00+03:00

2025-04-22T13:28:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

пмэф

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин."С 2006 года форум (ПМЭФ - ред.) проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, это будет так и на этот раз", - сказал Панкин в ходе брифинга в МИД РФ.Он добавил, что также в этом году мероприятие посетят делегации на высшем уровне, будет "много профильных министров", видных политиков, парламентских лидеров и руководителей международных организаций.

https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин, пмэф