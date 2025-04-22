Путин примет участие в ПМЭФ
Замглавы МИД: Путин примет участие в ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.
"С 2006 года форум (ПМЭФ - ред.) проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, это будет так и на этот раз", - сказал Панкин в ходе брифинга в МИД РФ.
Он добавил, что также в этом году мероприятие посетят делегации на высшем уровне, будет "много профильных министров", видных политиков, парламентских лидеров и руководителей международных организаций.
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