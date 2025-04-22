Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 22.04.2025 (обновлено: 13:28 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pmef-2012715295.html
Путин примет участие в ПМЭФ
Путин примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025
Путин примет участие в ПМЭФ
Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:14:00+03:00
2025-04-22T13:28:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951487808_0:16:3211:1822_1920x0_80_0_0_4efe44649380994203872aa5172956d3.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин."С 2006 года форум (ПМЭФ - ред.) проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, это будет так и на этот раз", - сказал Панкин в ходе брифинга в МИД РФ.Он добавил, что также в этом году мероприятие посетят делегации на высшем уровне, будет "много профильных министров", видных политиков, парламентских лидеров и руководителей международных организаций.
https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951487808_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_e292d77a281d9340a7e43ff87f5d07b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин, пмэф
Россия, Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ
Путин примет участие в ПМЭФ

Замглавы МИД: Путин примет участие в ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.
"С 2006 года форум (ПМЭФ - ред.) проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, это будет так и на этот раз", - сказал Панкин в ходе брифинга в МИД РФ.
Он добавил, что также в этом году мероприятие посетят делегации на высшем уровне, будет "много профильных министров", видных политиков, парламентских лидеров и руководителей международных организаций.
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В "Росконгрессе" рассказали о составе участников ПМЭФ-2025
18 апреля, 08:17
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала