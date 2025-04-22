Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/plan-2012858746.html
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа - РИА Новости, 22.04.2025
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:55:00+03:00
2025-04-22T23:55:00+03:00
в мире
сша
киев
лондон
дональд трамп
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества пункты. "В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, Трамп также может потребовать от Киева пойти на уступки, аргументируя это необходимостью прекратить кровопролитие. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012789980.html
https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html
сша
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф
В мире, США, Киев, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа

Депутат Госдумы Нестеренко: мирный план Трампа может быть неожиданным для Запада

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества пункты.
«
"В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине
Вчера, 16:58
По его словам, Трамп также может потребовать от Киева пойти на уступки, аргументируя это необходимостью прекратить кровопролитие.
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине
Вчера, 08:46
 
В миреСШАКиевЛондонДональд ТрампВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала