https://ria.ru/20250422/plan-2012858746.html

В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа

В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа - РИА Новости, 22.04.2025

В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T23:55:00+03:00

2025-04-22T23:55:00+03:00

2025-04-22T23:55:00+03:00

в мире

сша

киев

лондон

дональд трамп

владимир зеленский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества пункты. "В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, Трамп также может потребовать от Киева пойти на уступки, аргументируя это необходимостью прекратить кровопролитие. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012789980.html

https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html

сша

киев

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф