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В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа - РИА Новости, 22.04.2025
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко считает, что мирный план президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества пункты. "В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное, в том числе, для западного сообщества", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, Трамп также может потребовать от Киева пойти на уступки, аргументируя это необходимостью прекратить кровопролитие. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля. Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
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в мире, сша, киев, лондон, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф
В мире, США, Киев, Лондон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
Депутат Госдумы Нестеренко: мирный план Трампа может быть неожиданным для Запада