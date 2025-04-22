https://ria.ru/20250422/pisma-2012640327.html
Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят адресатам
Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят адресатам - РИА Новости, 22.04.2025
Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят адресатам
Нижегородский дом народного единства доставит на передовую найденные на свалке письма, написанные студентами участникам специальной военной операции, сообщили в РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:02:00+03:00
2025-04-22T05:02:00+03:00
2025-04-22T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Нижегородский дом народного единства доставит на передовую найденные на свалке письма, написанные студентами участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих. Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что житель Нижнего Новгорода обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных. "Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил", — сообщается в Telegram-канале Дома народного единства. Отмечается, что письма будут доставлены на передовую с ближайшим гуманитарным конвоем. "Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу. Это важно для наших защитников, для самих детей и молодых людей, для всех нас", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250421/putin-2012601381.html
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общество, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин
Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят адресатам
Выброшенные на свалку в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО доставят на передовую
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Нижегородский дом народного единства доставит на передовую найденные на свалке письма, написанные студентами участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального центра поддержки военнослужащих.
Ранее местный телеканал "Кстати" сообщал, что житель Нижнего Новгорода
обнаружил на свалке пакет с письмами, которые студенты Нижегородского строительного техникума написали бойцам СВО накануне Нового года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
назвал "моральным уродом" того, кто выбросил в мусор послания ребят, и пообещал найти и наказать виновных.
"Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил", — сообщается в Telegram-канале Дома народного единства.
Отмечается, что письма будут доставлены на передовую с ближайшим гуманитарным конвоем.
"Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу. Это важно для наших защитников, для самих детей и молодых людей, для всех нас", — подчеркивается в сообщении.