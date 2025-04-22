https://ria.ru/20250422/peskov-2012843761.html
Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине
Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине
Переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, ведется напряженная работа, заявил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:51:00+03:00
2025-04-22T20:51:00+03:00
2025-04-22T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, ведется напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете Financail Times."Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине
Песков: сложно ждать немедленных результатов от переговоров с США по Украине