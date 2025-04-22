https://ria.ru/20250422/peskov-2012843761.html

Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине

Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Песков призвал не ждать быстрых результатов от переговоров с США по Украине

Переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, ведется напряженная работа, заявил... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:51:00+03:00

2025-04-22T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры России и США по урегулированию на Украине требуют времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, ведется напряженная работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете Financail Times."Идет напряженная работа. Мы говорим с американцами. Работа трудная и занимает много времени, поэтому сложно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html

сша

украина

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия