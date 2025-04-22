https://ria.ru/20250422/peskov-2012792460.html

Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 22.04.2025

Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:16:00+03:00

2025-04-22T17:16:00+03:00

2025-04-22T17:33:00+03:00

сша

иран

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

россия

дмитрий песков

ближний восток

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.

https://ria.ru/20250422/kreml-2012796755.html

сша

иран

россия

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сша, иран, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, россия, дмитрий песков, ближний восток