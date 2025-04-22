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Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 22.04.2025
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17:16 22.04.2025 (обновлено: 17:33 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012792460.html
Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке
Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 22.04.2025
Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке
Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:16:00+03:00
2025-04-22T17:33:00+03:00
сша
иран
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
россия
дмитрий песков
ближний восток
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.
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сша
иран
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сша, иран, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, россия, дмитрий песков, ближний восток
США, Иран, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Россия, Дмитрий Песков, Ближний Восток
Песков оценил ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Песков: переговоры США и Ирана могут снизить угрозу войны на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин и султан Омана обсуждали иранский вопрос, заявил Песков
Вчера, 17:29
 
СШАИранСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаРоссияДмитрий ПесковБлижний Восток
 
 
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