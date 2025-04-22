https://ria.ru/20250422/peskov-2012789980.html

Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине

Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:58:00+03:00

2025-04-22T16:58:00+03:00

2025-04-22T17:11:00+03:00

украина

дональд трамп

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость."Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине.Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012787359.html

украина

россия

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украина, дональд трамп, дмитрий песков, россия, сша