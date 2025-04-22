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Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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16:58 22.04.2025 (обновлено: 17:11 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012789980.html
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:58:00+03:00
2025-04-22T17:11:00+03:00
украина
дональд трамп
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость."Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине.Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.
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украина, дональд трамп, дмитрий песков, россия, сша
Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, США
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине

Песков: содержание мирного плана Трампа не вынесли бы в публичную плоскость

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость.
«
"Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине.
Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине
Вчера, 16:49
 
УкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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