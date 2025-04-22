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Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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16:49 22.04.2025 (обновлено: 17:08 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012787359.html
Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине
Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине
Работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:49:00+03:00
2025-04-22T17:08:00+03:00
украина
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем нашу работу, и с американцами работают все наши каналы, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков в интервью "Известиям" на вопрос, знакомы ли в Кремле с содержанием мирного плана по Украине, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
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украина, россия, сша, дмитрий песков
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине

Песков: работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы продолжаем нашу работу, и с американцами работают все наши каналы, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков в интервью "Известиям" на вопрос, знакомы ли в Кремле с содержанием мирного плана по Украине, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков оценил содержание мирного плана Трампа по Украине
Вчера, 16:58
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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