https://ria.ru/20250422/peskov-2012787359.html

Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине

Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Песков оценил работу российско-американского диалога по Украине

Работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:49:00+03:00

2025-04-22T16:49:00+03:00

2025-04-22T17:08:00+03:00

украина

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работают все имеющиеся каналы российско-американского диалога по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем нашу работу, и с американцами работают все наши каналы, которые имеются для контактов. Поэтому посмотрим, мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков в интервью "Известиям" на вопрос, знакомы ли в Кремле с содержанием мирного плана по Украине, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012789980.html

украина

россия

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украина, россия, сша, дмитрий песков