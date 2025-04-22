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Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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14:08 22.04.2025 (обновлено: 14:27 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине
Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:08:00+03:00
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украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа действительно ведется", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренностей по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012724483.html
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Комментарий Пескова о заявлениях США по достижению договоренностей в украинском конфликте
ПЕСКОВ с ответом на вопрос о потоке заявлений из США о том, что в течение нескольких дней могут быть достигнуты важные договоренности по поводу украинского кризиса
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украина, дмитрий песков, россия
Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине

Песков: работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Работа действительно ведется", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренностей по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Песков назвал тему урегулирования на Украине очень сложной
Вчера, 14:00
 
УкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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