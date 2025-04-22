https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине
Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:08:00+03:00
2025-04-22T14:08:00+03:00
2025-04-22T14:27:00+03:00
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012730380_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4eb0b127968fd2716da4412ff0a011b8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа действительно ведется", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренностей по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012724483.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012730380_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5530614c467dff8142f8a105e64c0187.jpg
Комментарий Пескова о заявлениях США по достижению договоренностей в украинском конфликте
ПЕСКОВ с ответом на вопрос о потоке заявлений из США о том, что в течение нескольких дней могут быть достигнуты важные договоренности по поводу украинского кризиса
2025-04-22T14:08
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, россия
Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине
Песков: работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется