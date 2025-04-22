https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html

Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине

Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Песков рассказал о работе по поиску путей урегулирования на Украине

Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T14:08:00+03:00

2025-04-22T14:27:00+03:00

украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа действительно ведется", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о перспективах достижения договоренностей по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012724483.html

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Комментарий Пескова о заявлениях США по достижению договоренностей в украинском конфликте ПЕСКОВ с ответом на вопрос о потоке заявлений из США о том, что в течение нескольких дней могут быть достигнуты важные договоренности по поводу украинского кризиса 2025-04-22T14:08 true PT2M05S

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Наталья Макарова

украина, дмитрий песков, россия