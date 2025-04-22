https://ria.ru/20250422/peskov-2012726666.html

Никакой конкретики о возможных контактах с Украиной пока нет, заявил Песков

Никакой конкретики о возможных контактах с Украиной пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Никакой конкретики о возможных контактах с Украиной пока нет, заявил Песков

Никакой конкретики о возможных контактах России и Украины и о том, на каком уровне они могут состояться, на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:03:00+03:00

2025-04-22T14:03:00+03:00

2025-04-22T14:15:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Никакой конкретики о возможных контактах России и Украины и о том, на каком уровне они могут состояться, на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас нет никакой конкретики на этот счет", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, в какой форме могли бы состояться российско-украинские переговоры.

https://ria.ru/20250422/peskov-2012727868.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий песков