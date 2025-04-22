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Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков
Киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:02:00+03:00
2025-04-22T14:02:00+03:00
2025-04-22T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. Никаких действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности российско-украинских переговоров.
https://ria.ru/20250422/putin-2012657476.html
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киев, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков
Песков: Киев не предпринимал действий по снятию самозапрета на переговоры