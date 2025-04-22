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Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
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14:02 22.04.2025 (обновлено: 14:16 22.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250422/peskov-2012725904.html
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков
Киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:02:00+03:00
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киев
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. Никаких действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности российско-украинских переговоров.
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киев, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Киев не пытался отменить самозапрет на переговоры с Россией, заявил Песков

Песков: Киев не предпринимал действий по снятию самозапрета на переговоры

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. Никаких действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможности российско-украинских переговоров.
LIVE: Переговоры Путина с султаном Омана - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Переговоры Путина с султаном Омана. Трансляция
Вчера, 14:07
 
КиевРоссияВ миреДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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