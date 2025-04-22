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В Кремле рассказали о контактах России и США - РИА Новости, 22.04.2025
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13:58 22.04.2025 (обновлено: 14:03 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012724034.html
В Кремле рассказали о контактах России и США
В Кремле рассказали о контактах России и США - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле рассказали о контактах России и США
Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:58:00+03:00
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россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html
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россия, сша, в мире, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о контактах России и США

Песков: Россия и США продолжают контакты по различным каналам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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