https://ria.ru/20250422/peskov-2012724034.html
В Кремле рассказали о контактах России и США
В Кремле рассказали о контактах России и США - РИА Новости, 22.04.2025
В Кремле рассказали о контактах России и США
Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:58:00+03:00
2025-04-22T13:58:00+03:00
2025-04-22T14:03:00+03:00
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о контактах России и США
Песков: Россия и США продолжают контакты по различным каналам