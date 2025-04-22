https://ria.ru/20250422/peskov-2012724034.html

В Кремле рассказали о контактах России и США

В Кремле рассказали о контактах России и США - РИА Новости, 22.04.2025

В Кремле рассказали о контактах России и США

Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:58:00+03:00

2025-04-22T13:58:00+03:00

2025-04-22T14:03:00+03:00

россия

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сша, в мире, дмитрий песков